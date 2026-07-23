В Украине меняют правила строительства детсадов: что заработает уже с октября

В Украине обновили государственные строительные нормы (ГСН) для заведений дошкольного образования. Они вступят в силу уже 1 октября этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки в Facebook.
Главное:
Обновление государственных строительных норм инициировали Министерство образования и науки совместно с Министерством развития общин и территорий.
Документ должен сделать проектирование детских садов более гибким и адаптированным к новому законодательству в сфере дошкольного образования.
В частности, новые нормы предусматривают более широкое использование многофункциональных пространств, что упростит строительство, реконструкцию и капитальный ремонт заведений, а также переоборудование имеющихся зданий под детские сады.
Кроме того, появится возможность проектировать заведения меньшей емкости. Это позволит более эффективно развивать сеть детсадов в небольших громадах и районах с плотной застройкой.
Обновленные ГСН гармонизировались с европейскими подходами к проектированию образовательных учреждений.
Новые требования комплексно учитывают качество воздуха и вентиляции, тепловой и акустический комфорт, безопасное использование стекла, обустройство детских площадок и освещение помещений.
Также принципы безбарьерности и универсального дизайна интегрировались во все ключевые положения документа. Это должно обеспечить доступность образовательной среды для всех детей, независимо от их индивидуальных потребностей.
В то же время обновленные нормы открывают больше возможностей для применения современных архитектурных решений, ранее не имевших четкого нормативного регулирования.
Обновленные государственные строительные нормы вступят в силу 1 октября 2026 года. Их будут применять при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте заведений дошкольного образования всех форм собственности.
В МОН обратили внимание, что для проектов, проектно-сметная документация которых уже готова, будет действовать переходный период.
Если до 1 октября 2026 года заказчик успеет пройти экспертизу и получить разрешение на начало строительных работ, проект можно будет реализовывать по действующим правилам.
Если же разрешение будет выдано после этой даты, документацию придется привести в соответствие с новыми государственными строительными нормами.
Читайте также о том, что в Украине детские сады посещают только 55% детей младше 6 лет. Причиной низкой посещаемости является наличие укрытий в дошкольных учреждениях.
Ранее мы писали о том, что с 1 сентября 2026 для всех детей старшего дошкольного возраста станет обязательным изучение английского языка. Речь идет о питомцах 5-6 лет.