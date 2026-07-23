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В Украине меняют правила строительства детсадов: что заработает уже с октября

15:41 23.07.2026 Чт
3 мин
Что будет с готовыми проектами?
aimg Василина Копытко
Среди новых норм теперь современные требования к безбарьерности, вентиляции и освещению (фото: Getty Images)

В Украине обновили государственные строительные нормы (ГСН) для заведений дошкольного образования. Они вступят в силу уже 1 октября этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки в Facebook.

Главное:

  • Новые ГСН для детсадов вступят в силу с 1 октября 2026 года;
  • Позволят проектировать заведения меньшей емкости;
  • Упростят реконструкцию и переоборудование зданий под детсады;
  • Внедрят современные требования к безбарьерности, вентиляции, освещению и безопасности;
  • Для уже готовых проектов предусмотрен переходный период.

Что изменится

Обновление государственных строительных норм инициировали Министерство образования и науки совместно с Министерством развития общин и территорий.

Документ должен сделать проектирование детских садов более гибким и адаптированным к новому законодательству в сфере дошкольного образования.

В частности, новые нормы предусматривают более широкое использование многофункциональных пространств, что упростит строительство, реконструкцию и капитальный ремонт заведений, а также переоборудование имеющихся зданий под детские сады.

Кроме того, появится возможность проектировать заведения меньшей емкости. Это позволит более эффективно развивать сеть детсадов в небольших громадах и районах с плотной застройкой.

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Больше безопасности и безбарьерности

Обновленные ГСН гармонизировались с европейскими подходами к проектированию образовательных учреждений.

Новые требования комплексно учитывают качество воздуха и вентиляции, тепловой и акустический комфорт, безопасное использование стекла, обустройство детских площадок и освещение помещений.

Также принципы безбарьерности и универсального дизайна интегрировались во все ключевые положения документа. Это должно обеспечить доступность образовательной среды для всех детей, независимо от их индивидуальных потребностей.

В то же время обновленные нормы открывают больше возможностей для применения современных архитектурных решений, ранее не имевших четкого нормативного регулирования.

Когда начнут действовать новые правила

Обновленные государственные строительные нормы вступят в силу 1 октября 2026 года. Их будут применять при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте заведений дошкольного образования всех форм собственности.

В МОН обратили внимание, что для проектов, проектно-сметная документация которых уже готова, будет действовать переходный период.

Если до 1 октября 2026 года заказчик успеет пройти экспертизу и получить разрешение на начало строительных работ, проект можно будет реализовывать по действующим правилам.

Если же разрешение будет выдано после этой даты, документацию придется привести в соответствие с новыми государственными строительными нормами.

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