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Только 55% детей ходят в садики, и проблема не в местах: в МОН назвали причину

18:43 30.06.2026 Вт
3 мин
Устроить ребенка в детсад в Украине стало намного проще
aimg Татьяна Веремеева
Только 55% детей ходят в садики, и проблема не в местах: в МОН назвали причину Фото: Дети в укрытии детского сада (Getty Images)
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В Украине детские сады посещают только 55% детей младше шести лет. При этом главным препятствием для родителей сегодня уже не дефицит мест, а вопросы безопасности и наличия укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Главное:

  • Низкая посещаемость: В настоящее время в Украине детские сады посещают только 55% детей младше 6 лет.
  • Смена приоритетов: Проблема дефицита мест и очередей утратила актуальность - 74% родителей устраивают ребенка в садик менее чем за месяц.
  • Почему отказываются от садиков: Главными причинами непосещения родители называют общую опасность и отсутствие укрытия в заведении.
  • Ценность раннего развития: За последние два года доля родителей, которые хорошо понимают важность раннего развития, возросла с 20% до 57%.
  • Позитивный эффект: 76% украинцев заметили четкие позитивные изменения в поведении и развитии своих детей после того, как они начали ходить в детский сад.

Только половина детей посещает детсады

По результатам исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", в настоящее время заведения дошкольного образования посещают 55% детей в возрасте от 0 до 6 лет.

Самый высокий уровень посещаемости зафиксирован среди детей 5-6 лет – 73%. Среди детей 3-4 лет в сады ходят 69%, тогда как среди малышей до трех лет - только 15%.

В то же время проблема нехватки мест, которая раньше была одной из ключевых, постепенно теряет актуальность. Так, 74% родителей смогли устроить ребенка в садик менее чем за месяц, а 82% тех, кто пользовался электронной очередью, считают его эффективным.

Почему дети не ходят в садики

В МОН отмечают, что на фоне сокращения рождаемости все большее значение приобретает ситуация с безопасностью.

Среди родителей детей 3-6 лет 33% назвали главной причиной непосещения сада именно вопросы безопасности, еще 13% - отсутствие укрытия.

Более половины опрошенных (52%) обращают внимание на наличие укрытия при выборе заведения, а для 76% решающим фактором остается близость детсада к дому или работе.

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Родители все больше ценят садик за развитие ребенка

Опрос также показал, что украинцы все чаще воспринимают детский сад не только как место ухода, но и как пространство для развития.

За последние два года доля родителей, называющих раннее развитие одной из главных причин посещения садика, выросла с 39% до 49%. В то же время, количество тех, кто хорошо понимает важность раннего развития, почти утроилось - с 20% до 57% .

Чаще родители отдают детей в садик, чтобы они могли общаться со сверстниками (77%), развиваться (49%) и лучше подготовиться к школе (29%).

При этом 76% родителей отметили положительные изменения в развитии детей после начала посещения дошкольного учреждения. Чаще всего речь идет о развитии коммуникативных навыков, самостоятельности и умении взаимодействовать с другими людьми.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве обновили Портал дошкольного образования, через который родители могут записать ребенка в детский сад онлайн. Сервис получил новый дизайн, более удобную навигацию, современные способы авторизации и усиленную защиту персональных данных, при этом все ранее поданные заявления и места в электронной очереди сохранены.

Также мы рассказывали, что в Киеве продолжается набор детей в коммунальные детские сады на 2026-2027 учебный год. Родители могут записать ребенка онлайн через электронную систему, а в садах столицы сейчас доступно почти 11 тысяч свободных мест.

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