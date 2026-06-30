Только 55% детей ходят в садики, и проблема не в местах: в МОН назвали причину

В Украине детские сады посещают только 55% детей младше шести лет. При этом главным препятствием для родителей сегодня уже не дефицит мест, а вопросы безопасности и наличия укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины .

Главное: Низкая посещаемость: В настоящее время в Украине детские сады посещают только 55% детей младше 6 лет.

В настоящее время в Украине детские сады посещают только 55% детей младше 6 лет. Смена приоритетов: Проблема дефицита мест и очередей утратила актуальность - 74% родителей устраивают ребенка в садик менее чем за месяц.

Проблема дефицита мест и очередей утратила актуальность - 74% родителей устраивают ребенка в садик менее чем за месяц. Почему отказываются от садиков: Главными причинами непосещения родители называют общую опасность и отсутствие укрытия в заведении.

Главными причинами непосещения родители называют общую опасность и отсутствие укрытия в заведении. Ценность раннего развития: За последние два года доля родителей, которые хорошо понимают важность раннего развития, возросла с 20% до 57%.

За последние два года доля родителей, которые хорошо понимают важность раннего развития, возросла с 20% до 57%. Позитивный эффект: 76% украинцев заметили четкие позитивные изменения в поведении и развитии своих детей после того, как они начали ходить в детский сад.

Только половина детей посещает детсады

По результатам исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", в настоящее время заведения дошкольного образования посещают 55% детей в возрасте от 0 до 6 лет.

Самый высокий уровень посещаемости зафиксирован среди детей 5-6 лет – 73%. Среди детей 3-4 лет в сады ходят 69%, тогда как среди малышей до трех лет - только 15%.

В то же время проблема нехватки мест, которая раньше была одной из ключевых, постепенно теряет актуальность. Так, 74% родителей смогли устроить ребенка в садик менее чем за месяц, а 82% тех, кто пользовался электронной очередью, считают его эффективным.

Почему дети не ходят в садики

В МОН отмечают, что на фоне сокращения рождаемости все большее значение приобретает ситуация с безопасностью.

Среди родителей детей 3-6 лет 33% назвали главной причиной непосещения сада именно вопросы безопасности, еще 13% - отсутствие укрытия.

Более половины опрошенных (52%) обращают внимание на наличие укрытия при выборе заведения, а для 76% решающим фактором остается близость детсада к дому или работе.

Родители все больше ценят садик за развитие ребенка

Опрос также показал, что украинцы все чаще воспринимают детский сад не только как место ухода, но и как пространство для развития.

За последние два года доля родителей, называющих раннее развитие одной из главных причин посещения садика, выросла с 39% до 49%. В то же время, количество тех, кто хорошо понимает важность раннего развития, почти утроилось - с 20% до 57% .

Чаще родители отдают детей в садик, чтобы они могли общаться со сверстниками (77%), развиваться (49%) и лучше подготовиться к школе (29%).

При этом 76% родителей отметили положительные изменения в развитии детей после начала посещения дошкольного учреждения. Чаще всего речь идет о развитии коммуникативных навыков, самостоятельности и умении взаимодействовать с другими людьми.