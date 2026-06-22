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Главная » Жизнь » Образование

Набор в детские сады Киева: как получить место и сколько их осталось

08:00 22.06.2026 Пн
2 мин
Кто имеет право на первоочередное зачисление?
aimg Василина Копытко
Набор в детские сады Киева: как получить место и сколько их осталось В Киеве в детских садах на следующий год доступно еще более 10 тысяч мест (фото: Getty Images)
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В столице продолжается набор детей в дошкольные учебные заведения на 2026/2027 учебный год. Записаться в садик можно онлайн, еще есть более 10 тысяч свободных мест.

Об этом РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.

Главное:

  • Статистика: В Киеве работают 525 детских садов, которые посещают более 62 тысяч детей.
  • Система записи: Набор осуществляется автоматически через систему "СЕЗ ЗДО".
  • Свободные места: На следующий учебный год доступно 10,9 тыс. мест для новых воспитанников.
  • Оплата: Дошкольное образование бесплатное, но родители оплачивают питание ребенка.

Работа детских садов в июне

По состоянию на начало июня 2026 года в Киеве функционируют 525 коммунальных детских садов и дошкольных подразделений при школах.

Это составляет 91% от их общего количества. В этих учреждениях воспитываются и получают педагогическую, психологическую и коррекционную помощь более 62 тысяч детей в возрасте от 1 до 6 лет.

Особенности записи

С 1 апреля 2026 года зачисление детей в муниципальные детские сады происходит через систему электронной записи "СЕЗ ЗДО".

Ключевые принципы зачисления:

  • Система отправляет автоматические приглашения в учреждение дошкольного образования.
  • В первую очередь зачисляются дети, которые зарегистрированы в Киеве и выбрали детский сад, закрепленный за территорией их регистрации.
  • Также право на первоочередное зачисление имеют дети льготных категорий, определенных законодательством.

Читайте также:Как записать ребенка в детский сад в Киеве: услуга доступна онлайн

На новый 2026/2027 учебный год для набора доступно 10,9 тыс. свободных мест. Набор детей в детские сады в настоящее время продолжается.

В Департаменте отмечают, что хотя дошкольное образование является бесплатным, родители должны оплачивать питание детей, стоимость которого устанавливается районными государственными администрациями.

Читайте также о том, что образовательную экосистему "Мрія" запускают в детских садах. Пилотный проект стартует в 6 регионах в 40 дошкольных учебных заведениях.

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