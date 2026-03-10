В детсадах вводят обязательный предмет для детей: что изменится уже с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательным для всех детей старшего дошкольного возраста. Нововведение будет касаться воспитанников в возрасте 5-6 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освита.юа ".

Для преподавателей уже разработано Методическое руководство с практическими рекомендациями по проведению занятий. Профессиональное обучение педагогов будет проходить на специальной национальной платформе, контент для которой создали в сотрудничестве с Британским Советом и Cambridge University Press .

