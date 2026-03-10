В детсадах вводят обязательный предмет для детей: что изменится уже с 1 сентября
С 1 сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательным для всех детей старшего дошкольного возраста. Нововведение будет касаться воспитанников в возрасте 5-6 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освита.юа".
Главное:
- Для кого: Обязательное обучение вводится для детей 5-6 лет (старшие группы).
- Когда: Старт программы - 1 сентября 2026 года.
- Кто будет обучать: В штаты детсадов введут должность учителя английского языка (0,25 ставки на каждую старшую группу).
- Качество образования: Программу разработали совместно с Британским Советом и Cambridge. Педагоги получат доступ к спецплатформе с 49 учебными модулями.
- Методика: Никакого зазубривания - обучение будет базироваться на игровых и практических занятиях, адаптированных к малышам.
Новые должности и кадры
Согласно нормам нового закона "О дошкольном образовании", для обеспечения учебного процесса в детсадах введут должность учителя английского языка.
Расчет штата будет происходить по следующей схеме: 0,25 штатной единицы на каждую группу старшего дошкольного возраста.
Подготовка педагогов
Для преподавателей уже разработано Методическое руководство с практическими рекомендациями по проведению занятий. Профессиональное обучение педагогов будет проходить на специальной национальной платформе, контент для которой создали в сотрудничестве с Британским Советом и Cambridge University Press.
Педагогам будет доступен раздел "Preschool Educators", который включает:
- 5 методических секций;
- 49 учебных материалов;
- 30 часов практического обучения, адаптированного к психологии детей.
