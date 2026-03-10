ua en ru
В детсадах вводят обязательный предмет для детей: что изменится уже с 1 сентября

14:11 10.03.2026 Вт
2 мин
Новый предмет будет изучать только одна категория воспитанников: кого ждут перемены?
aimg Василина Копытко
В детсадах вводят обязательный предмет для детей: что изменится уже с 1 сентября Программу для детей разработали совместно с Британским Советом и Cambridge (фото иллюстративное: Getty Images)

С 1 сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательным для всех детей старшего дошкольного возраста. Нововведение будет касаться воспитанников в возрасте 5-6 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освита.юа".

Читайте также: "Мрія" для самых маленьких. Образовательное приложение станет доступным в детских садах

Главное:

  • Для кого: Обязательное обучение вводится для детей 5-6 лет (старшие группы).
  • Когда: Старт программы - 1 сентября 2026 года.
  • Кто будет обучать: В штаты детсадов введут должность учителя английского языка (0,25 ставки на каждую старшую группу).
  • Качество образования: Программу разработали совместно с Британским Советом и Cambridge. Педагоги получат доступ к спецплатформе с 49 учебными модулями.
  • Методика: Никакого зазубривания - обучение будет базироваться на игровых и практических занятиях, адаптированных к малышам.

Новые должности и кадры

Согласно нормам нового закона "О дошкольном образовании", для обеспечения учебного процесса в детсадах введут должность учителя английского языка.

Расчет штата будет происходить по следующей схеме: 0,25 штатной единицы на каждую группу старшего дошкольного возраста.

Подготовка педагогов

Для преподавателей уже разработано Методическое руководство с практическими рекомендациями по проведению занятий. Профессиональное обучение педагогов будет проходить на специальной национальной платформе, контент для которой создали в сотрудничестве с Британским Советом и Cambridge University Press.

Педагогам будет доступен раздел "Preschool Educators", который включает:

  • 5 методических секций;
  • 49 учебных материалов;
  • 30 часов практического обучения, адаптированного к психологии детей.

Читайте также о том, что в Киеве прием документов в первые классы на 2026/2027 учебный год стартует с 1 апреля. Заявления можно будет подать до 1 июня включительно.

Ранее мы писали о том, что недавно Министерство внутренних дел обновило перечень мероприятий, которые будут вводить в школах для безопасности. Учеников, учителей и посетителей учебных заведений будут проверять металлодетекторами. Кроме этого, обязательными станут камеры наблюдения.

Детский сад Образование в Украине
