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В Украине изменят правила службы для беременных военных и родителей-одиночек: детали

16:19 20.07.2026 Пн
3 мин
Какие ограничения и льготы предусматривает законопроект №13436?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Военный с ребенком (Getty Images)

В Украине предлагают законодательно урегулировать прохождение военной службы во время беременности, а также предоставить дополнительные гарантии военнослужащим, которые самостоятельно воспитывают детей или проходят службу вместе со вторым родителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Военного омбудсмана.

Главное:

  • Законодательное урегулирование пробелов: В Украине планируют на уровне закона закрепить правила службы для беременных военнослужащих, а также предоставить дополнительные гарантии родителям-одиночкам и супругам, которые служат вместе.
  • Льготы для беременных в ВСУ: Законопроект предлагает ввести для беременных женщин пятидневную рабочую неделю, возможность перевода в более безопасные подразделения.
  • Защита интересов детей: Особый порядок службы распространят на женщин с детьми до 3 лет, военных, самостоятельно воспитывающих детей, а также на супругов военных, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет.
  • Ограничения по боевым задачам: Для указанных категорий родителей установят специальные смягченные правила по привлечению в боевые распоряжения, суточные наряды, направление в командировку и перемещение по службе.
  • На каком этапе документ: Сравнительная таблица ко второму чтению уже готова, документ ожидает рассмотрения парламентом.

В Офисе отметили, что нынешнее законодательство не определяет, по каким правилам должны проходить службу беременные военнослужащие. Поэтому их могут привлекать к выполнению задач со значительными физическими нагрузками или к службе в сложных бытовых условиях, что может представлять риск для здоровья матери и ребенка.

Кроме того, закон не учитывает ситуации, когда военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка или когда службу проходят оба родителя .

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Какие изменения предлагают

Верховная Рада еще в прошлом году приняла в первом чтении законопроект №13436, который должен урегулировать эти вопросы. Пока документ готовят ко второму чтению.

Законопроект предусматривает, что для беременных военнослужащих могут ввести:

  • пятидневную рабочую неделю с двумя выходными;
  • возможность перевода в другое подразделение, если исполнение обязанностей в занимаемой должности создает риск для матери;
  • привлечения к боевым задачам, суточных нарядов, ночной или сверхурочной службы только с согласия и с учетом рекомендаций медицинской службы.

Кого еще будут касаться новые правила

Особый порядок прохождения службы также предлагают распространить на:

  • военнослужащих, имеющих детей в возрасте до трех лет;
  • военнослужащих, самостоятельно воспитывающих детей;
  • военных, когда оба родителя проходят службу, если ребенку еще не исполнилось 14 лет.

Для этих категорий законопроект предлагает установить специальные правила по привлечению к боевым задачам, несению суточных нарядов, направлению в командировку, назначению на должности и перемещению по службе.

Что говорят в Офисе Военного омбудсмана

Офис Военного омбудсмана поддержал предложенные изменения и обратился в Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Там также предложили привлечь представителей Офиса к разработке депутатских правок и подготовке законопроекта №13436 ко второму чтению.

По состоянию на 20 июля законопроект уже имеет подготовленную сравнительную таблицу ко второму чтению и ожидает рассмотрения парламентом.

Напомним, Кабинет министров упростил оформление образовательных льгот для детей ветеранов. Отныне при поступлении в колледжи и вузы вместо удостоверения участника боевых действий в определенных случаях можно использовать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

РБК-Украина также рассказывало, что в Украине готовится реформа системы специальных пенсий, которая предусматривает переход к профессиональной накопительной модели. Изменения должны обеспечить более справедливые условия пенсионного обеспечения для кадровых военных и мобилизованных и сохранить права нынешних получателей спецпенсий.

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