В Україні змінять правила служби для вагітних військових та батьків-одинаків: деталі

В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовослужбовцям, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Військового омбудсмана.
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В Офісі зазначили, що нинішнє законодавство не визначає, за якими правилами мають проходити службу вагітні військовослужбовиці. Через це їх можуть залучати до виконання завдань зі значними фізичними навантаженнями або до служби в складних побутових умовах, що може становити ризик для здоров'я матері та дитини.
Крім того, закон не враховує ситуації, коли військовослужбовець самостійно виховує дитину або коли службу проходять обоє батьків.
Верховна Рада ще минулого року ухвалила в першому читанні законопроєкт №13436, який має врегулювати ці питання. Наразі документ готують до другого читання.
Законопроєкт передбачає, що для вагітних військовослужбовиць можуть запровадити:
Особливий порядок проходження служби також пропонують поширити на:
Для цих категорій законопроєкт пропонує встановити спеціальні правила щодо залучення до бойових завдань, несення добових нарядів, направлення у відрядження, призначення на посади та переміщення по службі.
Офіс Військового омбудсмана підтримав запропоновані зміни та звернувся до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Там також запропонували залучити представників Офісу до опрацювання депутатських правок і підготовки законопроєкту №13436 до другого читання.
Станом на 20 липня законопроєкт уже має підготовлену порівняльну таблицю до другого читання та очікує на розгляд парламентом.
Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив оформлення освітніх пільг для дітей ветеранів. Відтепер під час вступу до коледжів і вишів замість посвідчення учасника бойових дій у визначених випадках можна використовувати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
РБК-Україна також розповідало, що в Україні готують реформу системи спеціальних пенсій, яка передбачає перехід до професійної накопичувальної моделі. Зміни мають забезпечити справедливіші умови пенсійного забезпечення для кадрових військових і мобілізованих, а також зберегти права нинішніх отримувачів спецпенсій.