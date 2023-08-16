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Контейнеры семи цветов: в Украине изменят методику раздельного сбора бытовых отходов

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Украина, Среда 16 августа 2023 15:58
Контейнеры семи цветов: в Украине изменят методику раздельного сбора бытовых отходов Фото: в Украине планируют изменить методику раздельного сбора бытовых отходов (kks.kiev.ua)
Автор: Александр Белоус

Министерство развития общин территорий и инфраструктуры подготовило новую Методику раздельного сбора бытовых отходов. Старый приказ 2011 планируется отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, раздельный сбор бытовых отходов проводится целью подготовки бытовых отходов к повторному использованию, рециклингу для уменьшения количества захороненных на полигонах отходов.

При этом системы раздельного сбора бытовых отходов определяются местным органом власти с учетом экономической целесообразности.

Контейнеры для раздельной сборки отходов

Проектом определяется, что раздельный сбор отходов в населенных пунктах осуществляется для таких видов отходов, как бумага и картон, пластик, стекло, металл. При этом создаются условия для раздельного сбора биоотходов, текстиля, опасных отходов в составе бытовых и других видов отходов, подлежащих раздельному сбору, в частности, отходов древесины, упаковки, электрического и электронного оборудования, батарей и аккумуляторов.

Крупногабаритные и ремонтные бытовые отходы собираются отдельно в контейнерах емкостью 8 куб. м и более, которые размещаются на контейнерных площадках и пунктах раздельного сбора бытовых отходов, а также по заявке.

Согласно проекту, контейнеры и пластиковые пакеты для разных видов бытовых отходов должны быть окрашены (или иметь окрашенную основную часть или крышку или наклейку размерами 150х450 мм) в такой цвет:

  • желтый - для пластика;
  • зеленый - для стекла;
  • синий - для бумаги и картона;
  • голубой - для вторичного сырья;
  • коричневый - для биоотходов;
  • серый - для смешанных бытовых отходов;
  • красный - для опасных отходов в составе бытовых отходов.

Напомним, в Украине многие годы пытаются принять закон о системе управления отходами, который вводит такие же правила обращения с отходами, как и в развитых странах Европы.

Законопроект вводит муниципальный раздельный сбор отходов, создает условия для привлечения инвестиций на строительство мусороперерабатывающих объектов, решить вопросы мусорных свалок, загрязняющих воду и почвы.

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