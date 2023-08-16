Контейнеры семи цветов: в Украине изменят методику раздельного сбора бытовых отходов
Министерство развития общин территорий и инфраструктуры подготовило новую Методику раздельного сбора бытовых отходов. Старый приказ 2011 планируется отменить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно документу, раздельный сбор бытовых отходов проводится целью подготовки бытовых отходов к повторному использованию, рециклингу для уменьшения количества захороненных на полигонах отходов.
При этом системы раздельного сбора бытовых отходов определяются местным органом власти с учетом экономической целесообразности.
Контейнеры для раздельной сборки отходов
Проектом определяется, что раздельный сбор отходов в населенных пунктах осуществляется для таких видов отходов, как бумага и картон, пластик, стекло, металл. При этом создаются условия для раздельного сбора биоотходов, текстиля, опасных отходов в составе бытовых и других видов отходов, подлежащих раздельному сбору, в частности, отходов древесины, упаковки, электрического и электронного оборудования, батарей и аккумуляторов.
Крупногабаритные и ремонтные бытовые отходы собираются отдельно в контейнерах емкостью 8 куб. м и более, которые размещаются на контейнерных площадках и пунктах раздельного сбора бытовых отходов, а также по заявке.
Согласно проекту, контейнеры и пластиковые пакеты для разных видов бытовых отходов должны быть окрашены (или иметь окрашенную основную часть или крышку или наклейку размерами 150х450 мм) в такой цвет:
- желтый - для пластика;
- зеленый - для стекла;
- синий - для бумаги и картона;
- голубой - для вторичного сырья;
- коричневый - для биоотходов;
- серый - для смешанных бытовых отходов;
- красный - для опасных отходов в составе бытовых отходов.
Напомним, в Украине многие годы пытаются принять закон о системе управления отходами, который вводит такие же правила обращения с отходами, как и в развитых странах Европы.
Законопроект вводит муниципальный раздельный сбор отходов, создает условия для привлечения инвестиций на строительство мусороперерабатывающих объектов, решить вопросы мусорных свалок, загрязняющих воду и почвы.