Замість нових сміттєзвалищ: в Україні запровадять систему управління відходами

Глава комітету Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко заявив, що в Україні запровадять систему управління відходами. Це має відбутися до кінця цього року.

"Ми плануємо вже в березні ухвалити в цілому законопроєкт №2207-1-д про систему управління відходами, яку країна намагається запровадити впродовж шести років", - сказав парламентар.

За його словами, минулого скликання ця ініціатива двічі потрапляла до парламенту, але знімалася з розгляду здебільшого через лобіювання деяких фінансово-промислових груп.

"Таким чином до кінця 2021 року ми впровадимо систему управління відходами. Відтепер замість того, аби створювати нові сміттєзвалища, зможемо переробляти сміття й навіть заробляти на ньому", - заявив глава комітету.

Бондаренко підкреслив, що законопроект №2207-1-д запроваджує такі ж правила поводження з відходами, як і у розвинених країнах Європи.

"Також плануємо розгорнути муніципальне роздільне збирання відходів, створити прозорі умови для залучення інвестицій на побудову сміттєпереробних об’єктів, вирішити питання сміттєзвалищ, які забруднюють воду і ґрунти", - сказав нардеп.

Окрім того, планується запровадити розширену відповідальність виробників товарів.

"Роздільне збирання, перевезення та контроль таких відходів, як упаковка, електричне та електронне обладнання, батарейки і акумулятори, транспортні засоби, мастила, оливи, шини, текстиль тощо у складі побутових відходів, буде фінансуватися не за рахунок тарифу від населення, а за рахунок внесків від виробників продукції", - запевнив Бондаренко.