ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Замість нових сміттєзвалищ: в Україні запровадять систему управління відходами

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 березня 2021 11:36
Замість нових сміттєзвалищ: в Україні запровадять систему управління відходами Фото: смітник (freepik)
Автор: Юлія Струк

Глава комітету Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко заявив, що в Україні запровадять систему управління відходами. Це має відбутися до кінця цього року.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

"Ми плануємо вже в березні ухвалити в цілому законопроєкт №2207-1-д про систему управління відходами, яку країна намагається запровадити впродовж шести років", - сказав парламентар.

За його словами, минулого скликання ця ініціатива двічі потрапляла до парламенту, але знімалася з розгляду здебільшого через лобіювання деяких фінансово-промислових груп.

"Таким чином до кінця 2021 року ми впровадимо систему управління відходами. Відтепер замість того, аби створювати нові сміттєзвалища, зможемо переробляти сміття й навіть заробляти на ньому", - заявив глава комітету.

Бондаренко підкреслив, що законопроект №2207-1-д запроваджує такі ж правила поводження з відходами, як і у розвинених країнах Європи.

"Також плануємо розгорнути муніципальне роздільне збирання відходів, створити прозорі умови для залучення інвестицій на побудову сміттєпереробних об’єктів, вирішити питання сміттєзвалищ, які забруднюють воду і ґрунти", - сказав нардеп.

Окрім того, планується запровадити розширену відповідальність виробників товарів.

"Роздільне збирання, перевезення та контроль таких відходів, як упаковка, електричне та електронне обладнання, батарейки і акумулятори, транспортні засоби, мастила, оливи, шини, текстиль тощо у складі побутових відходів, буде фінансуватися не за рахунок тарифу від населення, а за рахунок внесків від виробників продукції", - запевнив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів, що для вирішення проблеми з відходами в Україні необхідно оновити законодавство.

Як писало РБК-Україна, у 2019 році Кабінет міністрів пропонував ВР створити окреме відомство з управління відходами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство мусор отходы Верховна Рада
NEWS
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади