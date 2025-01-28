В Украине изменили срок заключения контракта для военных капелланов, - Минобороны

Кабмин внес изменения в Положение о выдаче мандата на право осуществления военной капелланской деятельности. Теперь кандидаты будут иметь шесть месяцев вместо трех для заключения контракта после получения мандата.

Согласно новым правилам, копии мандатов будет предоставлять Государственная служба по этнополитике и свободе совести, а не религиозные организации. При увольнении капелланов военные формирования будут информировать как эту службу, так и соответствующие органы исполнительной власти.

"Эти изменения - не просто совершенствование процедур, а забота о наших военных, которые ежедневно защищают Украину. Стремимся устранить лишние преграды и обеспечить наших защитников любой поддержкой, в том числе и духовной", - отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.



Новые правила будут способствовать надлежащему укомплектованию должностей Службы военного капелланства.

Военное капелланство

Военное капелланство - это форма религиозного служения, которая оказывает духовную и моральную поддержку военнослужащим, а также членам их семей. Военные капелланы, как правило, являются представителями различных религиозных конфессий, которые работают в вооруженных силах для обеспечения религиозных потребностей солдат и офицеров. Они предоставляют религиозные обряды, проводят службы, предоставляют духовные советы, а также поддерживают моральный дух военных во время службы, особенно в условиях боевых действий.