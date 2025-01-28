В Україні змінили термін укладання контракту для військових капеланів, - Міноборони

Кабмін вніс зміни до Положення про видачу мандата на право здійснення військової капеланської діяльності. Тепер кандидати матимуть шість місяців замість трьох для укладання контракту після отримання мандата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Згідно з новими правилами, копії мандатів надаватиме Державна служба з етнополітики та свободи совісті, а не релігійні організації. При звільненні капеланів військові формування інформуватимуть як цю службу, так і відповідні органи виконавчої влади.

"Ці зміни - не просто вдосконалення процедур, а турбота про наших військових, які щодня захищають Україну. Прагнемо усунути зайві перепони та забезпечити наших захисників будь-якою підтримкою, зокрема й духовною", - зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.



Нові правила сприятимуть належному укомплектуванню посад Служби військового капеланства.

Військове капеланство

Військове капеланство - це форма релігійного служіння, яка надає духовну та моральну підтримку військовослужбовцям, а також членам їхніх родин. Військові капелани, як правило, є представниками різних релігійних конфесій, котрі працюють у збройних силах для забезпечення релігійних потреб солдатів та офіцерів. Вони надають релігійні обряди, проводять служби, надають духовні поради, а також підтримують моральний дух військових під час служби, особливо в умовах бойових дій.