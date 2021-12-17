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Зеленський підписав закон про військові капелани

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П'ятниця 17 грудня 2021 20:54
Зеленський підписав закон про військові капелани Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про військові капелани. Його прийняла Верховна рада 30 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Це був великий запит від релігійної спільноти і наших військових", - прокоментував Зеленський документ.

Зазначимо, що документ надає військовим капеланам:

  • соціальний захист нарівні з військовослужбовцями;
  • визначає їх обов'язки і завдання у військах;
  • принципи, згідно з якими вони повинні діяти;
  • забороняє видачу зброї та боєприпасів, а також залучати їх до несення військової служби, несумісної їх статусом;
  • визначає квоти конфесійного представництва у військових підрозділах;
  • затверджує створення рад військового капеланства як дорадчих органів при Міноборони та МВС України.

Нагадавши, Рада прийняла законопроект у другому читанні 30 Листопада.

У першому читанні Рада підтримала законопроект про військові капелани у травні цього року.

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