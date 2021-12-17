Зеленський підписав закон про військові капелани
Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
У п'ятницю, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про військові капелани. Його прийняла Верховна рада 30 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
"Це був великий запит від релігійної спільноти і наших військових", - прокоментував Зеленський документ.
Зазначимо, що документ надає військовим капеланам:
- соціальний захист нарівні з військовослужбовцями;
- визначає їх обов'язки і завдання у військах;
- принципи, згідно з якими вони повинні діяти;
- забороняє видачу зброї та боєприпасів, а також залучати їх до несення військової служби, несумісної їх статусом;
- визначає квоти конфесійного представництва у військових підрозділах;
- затверджує створення рад військового капеланства як дорадчих органів при Міноборони та МВС України.
Нагадавши, Рада прийняла законопроект у другому читанні 30 Листопада.
У першому читанні Рада підтримала законопроект про військові капелани у травні цього року.