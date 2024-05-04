Стало известно, сколько капелланов в украинской армии: как стать военным священником

В Украине сейчас около 350 капелланов. Священники могут присоединиться к капелланам, независимо от религии и пола.

Как он объяснил, капелланом может стать гражданин Украины, не имеющий судимости и отвечающий всем требованиям к военной службе. Также у претендента должно быть богословское образование не ниже бакалавра. Это образование должно быть признано государством, иначе не будет выдан мандат.

"Могут быть все: и протестанты, и католики, и греко-католики, и православные, и мусульмане у нас тоже капелланы. Женщины могут быть капелланами, законодательство разрешает. Знаю двух женщин, которые имеют мандаты, может их есть больше", - сказал Холодов.

По его словам, сейчас в Украине насчитывается около 350 капелланов, но нужно 800. Однако в Украине нет столько священников, готовых покинуть церковь и пойти служить в войске лейтенантом.

"Если их будут призывать, конечно, они пойдут. Но мандат делается определенный срок, несколько месяцев. Если священник хочет быть капелланом и рядом с его приходом находится его бригада или воинская часть, и там есть должность - иди собирай документы и призывайся. Есть такие варианты", - объяснил капеллан.

Холодов добавил, что капелланы могут вернуться с фронта - уволиться по состоянию здоровья или демобилизоваться.

"Есть такие случаи, что священник с мандатом находится в должности солдата или сержанта и его не ставят на должность капеллана, потому что командир говорит, что не кем заменить этот пост", - добавил он.