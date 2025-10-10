В Украине изменили правила выплат за трудоустройство переселенцев: кто получит компенсации

Кабинет Министров решил увеличить срок компенсаций работодателям, которые трудоустраивают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в прифронтовых и наиболее пострадавших от войны регионах.

Что изменилось

Отныне компенсацию работодатели будут получать в течение 6 месяцев, вместо 3-х, как было раньше. Выплата составляет размер минимальной зарплаты - 8000 гривен за каждого трудоустроенного переселенца, за которую уплачен ЕСВ.

Программа расширена для предприятий, работающих в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Что говорит Минэкономики

"Мы стремимся обеспечить более длительную поддержку работодателей и одновременно способствуем сохранению рабочих мест и экономического потенциала регионов, пострадавших от войны.", - заявил министр экономики Алексей Соболев.

Он также отметил, что подача заявления на компенсацию стала проще: теперь его можно подать не только по юридическому адресу предприятия, но и по месту фактической деятельности работодателя.

Отметим, с начала действия программы принято более 32 тысяч решений о предоставлении компенсаций за трудоустройство более 57 тысяч человек.