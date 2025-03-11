Работа для ВПЛ: как бизнесу получить компенсацию за трудоустройство переселенцев

Украинские предприниматели могут получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Но для этого есть несколько условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Правительство ввело программу предоставления компенсаций за трудоустройство ВПЛ на время действия военного положения в апреле 2022 года.

За каждого трудоустроенного переселенца государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (на сегодня - 8 тысяч гривен) в течение трех месяцев, а за трудоустройство лиц с инвалидностью - в течение шести месяцев.

Чтобы получить выплаты, работодатель должен заключить трудовой договор (можно и по совместительству), контракт с ВПЛ и подать заявление на получение компенсации через "Дію" или в бумажной форме в центре занятости с пакетом необходимых документов.

Как сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, в 2024 году предпринимателям выплатили 320 млн гривен компенсаций за трудоустройство более 15 тысяч переселенцев. По ее словам, из этого количества почти 600 ВПЛ - это лица с инвалидностью.

Больше всего внутренне перемещенных лиц трудоустроили в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и Киеве.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как переселенцы в Украине могут получить от государства гранты на развитие собственного бизнеса.