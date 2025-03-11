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Работа для ВПЛ: как бизнесу получить компенсацию за трудоустройство переселенцев

Украина, Вторник 11 марта 2025 18:00
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Работа для ВПЛ: как бизнесу получить компенсацию за трудоустройство переселенцев Фото: за трудоустройство ВПЛ можно получить компенсацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские предприниматели могут получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Но для этого есть несколько условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Правительство ввело программу предоставления компенсаций за трудоустройство ВПЛ на время действия военного положения в апреле 2022 года.

За каждого трудоустроенного переселенца государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (на сегодня - 8 тысяч гривен) в течение трех месяцев, а за трудоустройство лиц с инвалидностью - в течение шести месяцев.

Чтобы получить выплаты, работодатель должен заключить трудовой договор (можно и по совместительству), контракт с ВПЛ и подать заявление на получение компенсации через "Дію" или в бумажной форме в центре занятости с пакетом необходимых документов.

Как сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, в 2024 году предпринимателям выплатили 320 млн гривен компенсаций за трудоустройство более 15 тысяч переселенцев. По ее словам, из этого количества почти 600 ВПЛ - это лица с инвалидностью.

Больше всего внутренне перемещенных лиц трудоустроили в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и Киеве.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как переселенцы в Украине могут получить от государства гранты на развитие собственного бизнеса.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, что внутренне перемещенные лица в Украине могут получить помощь на проживание от правительства. С 1 марта выплаты автоматически продлили еще на шесть месяцев.

Размер ежемесячной материальной помощи составляет 2 тысячи гривен - для взрослых и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью.

Больше о том, кто из ВПЛ может рассчитывать на выплаты - в материале РБК-Украина.

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