В Украине запускают бесплатный медсестринский уход для ВПЛ: как будет работать услуга

В Украине запускают экспериментальный проект по предоставлению услуг долговременного медсестринского ухода для внутренне перемещенных лиц. Он направлен на поддержку людей, которые потеряли дома из-за войны и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении и помощи в быту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Что предусматривает проект

Учреждения-участники эксперимента будут предоставлять комплекс услуг:

медсестринский уход, выполнение врачебных назначений, контроль состояния здоровья;

помощь с гигиеной, питанием и самообслуживанием;

психологическую поддержку;

временное проживание в надлежащих условиях с четырехразовым питанием;

социальное сопровождение.

Услуги будут бесплатными для ВПЛ, которые эвакуированы и находятся в транзитных пунктах, и по заключению врача нуждаются в длительном уходе. Финансирование осуществляется из отдельной бюджетной программы Минсоцполитики.

Как приобщиться заведениям

В соответствии с приказом НСЗУ от 7 октября 2025 года, начат прием предложений от медучреждений для заключения договоров в рамках проекта. Подать заявку можно через систему SmartTender до 18:00 14 ноября 2025 года.

Учреждения могут быть любой формы собственности, если:

определены Минсоцполитики по согласованию с Минздравом;

имеют лицензию на медицинскую практику;

соответствуют требованиям к кадрам и материально-технической базе.

После подачи предложений договоры будут действовать:

с 1 октября 2025 года (для заявок до 15 октября) - до завершения военного положения, но не дольше чем до 31 декабря 2026 года;

для более поздних заявок - с первого числа месяца, следующего за подачей, до конца 2026 года.

По данным правительства, многие переселенцы, особенно пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями, сейчас нуждаются в длительном медицинском наблюдении, уходе и безопасных условиях проживания.

Введенный экспериментальный проект должен объединить медицинскую помощь, психологическую поддержку и базовые социальные услуги для наиболее уязвимых групп населения.