В Украине запускают бесплатный медсестринский уход для ВПЛ: как будет работать услуга
В Украине запускают экспериментальный проект по предоставлению услуг долговременного медсестринского ухода для внутренне перемещенных лиц. Он направлен на поддержку людей, которые потеряли дома из-за войны и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении и помощи в быту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).
Что предусматривает проект
Учреждения-участники эксперимента будут предоставлять комплекс услуг:
- медсестринский уход, выполнение врачебных назначений, контроль состояния здоровья;
- помощь с гигиеной, питанием и самообслуживанием;
- психологическую поддержку;
- временное проживание в надлежащих условиях с четырехразовым питанием;
- социальное сопровождение.
Услуги будут бесплатными для ВПЛ, которые эвакуированы и находятся в транзитных пунктах, и по заключению врача нуждаются в длительном уходе. Финансирование осуществляется из отдельной бюджетной программы Минсоцполитики.
Как приобщиться заведениям
В соответствии с приказом НСЗУ от 7 октября 2025 года, начат прием предложений от медучреждений для заключения договоров в рамках проекта. Подать заявку можно через систему SmartTender до 18:00 14 ноября 2025 года.
Учреждения могут быть любой формы собственности, если:
- определены Минсоцполитики по согласованию с Минздравом;
- имеют лицензию на медицинскую практику;
- соответствуют требованиям к кадрам и материально-технической базе.
После подачи предложений договоры будут действовать:
- с 1 октября 2025 года (для заявок до 15 октября) - до завершения военного положения, но не дольше чем до 31 декабря 2026 года;
- для более поздних заявок - с первого числа месяца, следующего за подачей, до конца 2026 года.
По данным правительства, многие переселенцы, особенно пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями, сейчас нуждаются в длительном медицинском наблюдении, уходе и безопасных условиях проживания.
Введенный экспериментальный проект должен объединить медицинскую помощь, психологическую поддержку и базовые социальные услуги для наиболее уязвимых групп населения.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство планирует запустить программу долговременного ухода и приютов для маломобильных переселенцев. На проект предусмотрено более 2 млрд гривен, он охватит медсестринский уход, временное проживание и социальную поддержку для пожилых людей и лиц с инвалидностью.
Также мы рассказывали, что в Украине запускают новые выплаты для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий в рамках программы "єВідновлення". Первыми компенсации получат 3700 семей за счет 180 млн долларов от международных партнеров. Программа уже выплатила более 120 тыс. украинских семей и оказывает помощь как за поврежденное, так и за разрушенное жилье, включая сертификаты на покупку нового жилья.