В Киеве на фоне дроновой и ракетной атак прогремели взрывы

Среда 03 сентября 2025 05:29
В Киеве на фоне дроновой и ракетной атак прогремели взрывы Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 3 сентября, в Киеве прогремели взрывы. Сейчас враг атакует Украину дронами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы КГВА Тимура Ткаченко и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", - говорится в сообщении в 05:22.

Отметим, что предварительно, силы ПВО сбивали вражеские дроны. Однако недавно россияне запустили по Украине крылатые ракеты, поэтому военные информировали, что одна из них по состоянию на 05:17 летела в направлении Киевской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:29 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал из-за ракетной и дронной атаки врага сейчас фактически по всей Украине.

В Киеве на фоне дроновой и ракетной атак прогремели взрывы

Обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 3 сентября россияне совершили и продолжать совершать комбинированную атаку по Украине.

Ночью нашу страну массированно атаковали дроны. Повреждения и пострадавшие были в Кировоградской области, но основной целью врага - стала западная Украина. Взрывы были слышны в Луцке, Львове, Ровно, Хмельницком и не только.

Кроме того, ночью мониторинговые каналы писали, что враг поднял в воздух стратегическую авиацию, а также вывел в Черное море ракетоноситель. Ближе у утру информация подтвердилась и в воздушном пространстве Украины стали фиксироваться вражеские ракеты.

Подробнее о том, где угроза ракет - читайте в материале РБК-Украина.

Киев Война в Украине
