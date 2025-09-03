В Киеве на фоне дроновой и ракетной атак прогремели взрывы

Утром, 3 сентября, в Киеве прогремели взрывы. Сейчас враг атакует Украину дронами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы КГВА Тимура Ткаченко и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", - говорится в сообщении в 05:22. Отметим, что предварительно, силы ПВО сбивали вражеские дроны. Однако недавно россияне запустили по Украине крылатые ракеты, поэтому военные информировали, что одна из них по состоянию на 05:17 летела в направлении Киевской области. Где объявили тревогу По состоянию на 05:29 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал из-за ракетной и дронной атаки врага сейчас фактически по всей Украине.