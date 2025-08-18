В Украине запустили "Пакет школьника": как получить 5 000 гривен через "Дію"
В Украине стартовала новая государственная программа социальной поддержки семей - "Пакет школьника". Родители и законные представители первоклассников получат единовременное пособие в размере 5 000 гривен для приобретения канцелярии, детской одежды и обуви.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Выплата осуществляется через приложение "Дія" на специальный счет - "Дія.Картку".
Кто может получить помощь
Выплату предоставляют одному из родителей или законному представителю ребенка, зачисленного в первый класс учебных заведений на подконтрольной территории Украины в 2025-2026 учебном году. Для детей, которые временно находятся за границей или на временно оккупированных территориях, помощь назначают после возвращения.
Как оформить выплату
Федоров объясняет, что после зачисления ребенка в 1 класс родители получат push-уведомление в приложении "Дія". После этого нужно выполнить следующие шаги:
- в приложении "Дія" зайти в "Сервисы" - "Помощь от государства" - "Пакет школьника";
- выбрать ребенка;
- оформить заявление;
- выбрать "Дія.Карту" для зачисления денег или открыть ее в банке-партнере;
- проверить данные и утвердить заявление "Дія.Подписью".
Если семья не пользуется "Дія", оформить помощь можно в отделении Пенсионного фонда до 15 ноября 2025 года.
Использование средств
Деньги зачисляются на "Дія.Карту" и могут тратиться только на школьные принадлежности, одежду и обувь - в магазинах или онлайн. Использовать их нужно в течение 180 дней, неиспользованные средства возвращаются в государственный бюджет.
Напомним, родители первоклассников или их законные представители могут получить единовременную денежную помощь. Для участия нужны данные ребенка и получателя, а в случае спора между родителями выплата приостанавливается до его урегулирования. РБК-Украина подробно рассказывало, как получить деньги.
Также мы писали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году. Основные расходы приходятся на одежду и обувь, в среднем это от нескольких тысяч гривен. Учебники предоставляются бесплатно, но родителям нужно покупать дополнительные рабочие тетради и пособия. В целом подготовка ученика младших классов обойдется примерно в 6 тысяч гривен, старшеклассника - около 10 тысяч. Дополнительно семьям приходится тратиться на технику для дистанционного обучения.