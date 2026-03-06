Бронирование, налоги и Карта провайдеров: новые услуги, которые скоро запустятся в Дії

В 2026 году Дія запустит три масштабных обновления: упрощенное бронирование работников, автоматический возврат налогов и карту провайдеров на случай блэкаутов. Как именно будут работать новые сервисы – в колонке для РБК-Украина рассказывает заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Главное: Бронирование работников в розыске: Предприятия ОПК и критические для ВСУ смогут на 45 дней бронировать сотрудников с нерешенными вопросами в ТЦК.

Предприятия ОПК и критические для ВСУ смогут на 45 дней бронировать сотрудников с нерешенными вопросами в ТЦК. Быстрое продление брони: Руководители смогут продлевать действующие статусы бронирования сразу для групп сотрудников в несколько кликов на портале, избегая их аннулирования.

Руководители смогут продлевать действующие статусы бронирования сразу для групп сотрудников в несколько кликов на портале, избегая их аннулирования. Автоматическая налоговая скидка: Дія сама проанализирует реестры и подскажет, какую сумму налогов государство может вернуть вам за оплату обучения, ипотеки или благотворительность.

Дія сама проанализирует реестры и подскажет, какую сумму налогов государство может вернуть вам за оплату обучения, ипотеки или благотворительность. Карта интернета во время блэкаутов: В приложении появится карта с адресами провайдеров, которые гарантированно обеспечивают связь (xPON) более 72 часов без света.

Команда Дії продолжает работу над цифровизацией сложных государственных услуг, которые выходят за пределы обычного отображения документов. Приоритетом на 2026 год остается автоматизация процессов, непосредственно влияющих на стабильность экономики и удобство ведения бизнеса в условиях постоянных вызовов.

Новые обновления касаются трех стратегических направлений: оптимизации учета кадров, упрощения налоговой отчетности и обеспечения устойчивости телеком-инфраструктуры.

Обновление процедуры бронирования: фокус на скорости и отсутствии бумаг

Основной акцент сделан на удобстве продления уже имеющихся статусов. Если предприятие имеет статус критичности, подтвержденный профильным министерством, система позволит избежать аннулирования бронирования.

На портале Дія руководитель, уполномоченное лицо, подписант сможет подать заявку на продление бронирования для группы сотрудников за несколько кликов. Услуга осуществляется при условии, если юридическое лицо или обособленное подразделение включены в Перечень компаний для бронирования военнообязанных на портале Дія соответствующим государственным органом и у их работников есть действующее бронирование.

Также предусмотрен отдельный инструмент для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и критических для ВСУ. Эта услуга позволяет предприятиям оборонно-промышленного комплекса и критически важным предприятиям бронировать работников сроком до 45 календарных дней, если у них есть нерешенные вопросы с военным учетом (например, отсутствуют или некорректные учетные данные, находятся в розыске).

Такие работники будут забронированы на срок до 45 дней со дня начала трудовых отношений, но не позднее даты завершения критичности предприятия. Этот функционал должен стать доступным на портале Дія до конца марта 2026 года.

Налоговые сервисы и автоматизация декларирования доходов

Параллельно с бизнес-услугами развивается и фискальное направление. В ближайшее время на портале заработает услуга "Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах физических лиц".

Основная идея сервиса – превратить сложный бухгалтерский процесс в простую последовательность действий. Система автоматически будет подтягивать доступную информацию из государственных реестров о полученных доходах, имуществе и уплаченных налогах, минимизируя вероятность ошибок при заполнении.

Это особенно актуально для граждан, которые должны декларировать дополнительные доходы, например от аренды недвижимости, продажи активов или иностранных дивидендов.

Однако самым большим обновлением станет упрощенный механизм получения налоговой скидки. Каждый гражданин, который официально платит НДФЛ, имеет право вернуть часть денег, потраченных на социально важные нужды: обучение в учебных заведениях, ипотечные проценты, взносы на пенсионное страхование или благотворительность.

Ранее получение этой скидки было настолько сложным, что большинство украинцев просто игнорировали эту возможность. Дія изменит этот подход: система сама проанализирует расходы по имеющимся данным и подскажет, на какую сумму возврата может рассчитывать пользователь. Это не просто цифровой сервис, а реальный инструмент поддержки семейных бюджетов через прозрачное взаимодействие с государством.

Наличие непрерывной связи: запуск Карты провайдеров

Вопрос энергонезависимости интернета остается критическим для работы бизнеса и обучения в условиях потенциальных обесточиваний. Для этого запускается "Карта провайдеров" – сервис, основанный на удобном и открытом доступе к актуальной информации о наличии и качестве интернет-связи.

Проект реализуется поэтапно. На первом этапе провайдеры на портале Дія вносят данные об адресах, где они уже предоставляют интернет-доступ по технологии xPON и могут подключать новых абонентов. Также указывают продолжительность времени, в течение которого провайдер гарантирует предоставлять непрерывный доступ к интернету.

Государство призывает операторов к ответственной отчетности: данные должны отражать реальную способность сети работать более 72 часов без света, а не только рекламные обещания и своевременно обновлять информацию о работоспособности точек на портале.

На втором этапе эта информация станет доступной для всех пользователей мобильного приложения. Вы сможете найти адрес на карте и увидеть перечень операторов, которые действительно обеспечивают по этому адресу стабильный интернет. Также вы сможете перейти на сайт провайдера для формирования заявления на подключение к интернету и сравнить информацию разных провайдеров в своем населенном пункте о наличии точек подключения к интернету и продолжительности работы без света.

Главным инструментом контроля качества станет система народных отзывов. Если провайдер указал ложную информацию о своей автономности, пользователи смогут оставить отзыв или предложение для провайдера непосредственно в Дії.

Эти данные будут публичными, что будет стимулировать рынок к развитию сетей, внедрению современной технологии xPON и повышению качества услуг, ведь репутация в приложении непосредственно будет влиять на количество новых клиентов.

Итак, прозрачность поможет повысить доступность информации о наличии интернета по технологии xPON поадресно, в каждом населенном пункте и станет залогом выявления территорий без качественного интернета.