Удостоверение ветерана в "Дії" теперь будет появляться по-новому

Украинские ветераны могут оформить электронное удостоверения в приложении "Дія" еще до получения бумажного документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Дії".

В Украине упростили доступ к электронному удостоверению ветерана. Теперь документ в цифровом формате появляется в приложении "Дія" сразу после подтверждения статуса в Едином государственном реестре ветеранов войны, не дожидаясь оформления бумажного варианта.

Ранее е-удостоверение становилось доступным только после получения физического документа или личного обращения в соответствующие учреждения.

Как добавить документ в "Дія"

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выполнить несколько шагов:

Открыть приложение "Дія"; Перейти в раздел "Документы" и выбрать опцию добавления нового документа; Выбрать удостоверение ветерана.

После этого электронный документ автоматически отобразится в приложении.

Фото для удостоверения подтягивается из ID-карты или заграничного паспорта пользователя, что обеспечивает корректное отображение данных.

Данные доступны в Ветеран PRO

Дополнительно информация из реестра ветеранов теперь доступна в разделе "Ветеран PRO".

Это позволяет пользователям просматривать свой статус и основные данные прямо в приложении без необходимости обращаться в ЦНАП или другие учреждения.