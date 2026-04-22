Удостоверение ветерана в "Дії" теперь будет появляться по-новому
Украинские ветераны могут оформить электронное удостоверения в приложении "Дія" еще до получения бумажного документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Дії".
В Украине упростили доступ к электронному удостоверению ветерана. Теперь документ в цифровом формате появляется в приложении "Дія" сразу после подтверждения статуса в Едином государственном реестре ветеранов войны, не дожидаясь оформления бумажного варианта.
Ранее е-удостоверение становилось доступным только после получения физического документа или личного обращения в соответствующие учреждения.
Как добавить документ в "Дія"
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выполнить несколько шагов:
- Открыть приложение "Дія";
- Перейти в раздел "Документы" и выбрать опцию добавления нового документа;
- Выбрать удостоверение ветерана.
После этого электронный документ автоматически отобразится в приложении.
Фото для удостоверения подтягивается из ID-карты или заграничного паспорта пользователя, что обеспечивает корректное отображение данных.
Данные доступны в Ветеран PRO
Дополнительно информация из реестра ветеранов теперь доступна в разделе "Ветеран PRO".
Это позволяет пользователям просматривать свой статус и основные данные прямо в приложении без необходимости обращаться в ЦНАП или другие учреждения.
Напоминаем, что в приложении "Дія" стала доступна новая военная облигация "Феодосия", которая позволяет пользователям вложить средства в поддержку обороны страны с возможностью получения гарантированного дохода.
Отметим, что в 2026 году в приложении "Дія" планируют внедрить три крупных обновления: более простую систему бронирования сотрудников, автоматическое возвращение налогов и карту провайдеров на случай отключений электроэнергии.