Удостоверение ветерана в "Дії" теперь будет появляться по-новому

21:55 22.04.2026 Ср
2 мин
Эта функция призвана избавить ветеранов от лишних бюрократических процессов
aimg Анастасия Никончук
Удостоверение ветерана в "Дії" теперь будет появляться по-новому Фото: "Дія" (diia.gov.ua)

Украинские ветераны могут оформить электронное удостоверения в приложении "Дія" еще до получения бумажного документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Дії".

Читайте также: Одноразовая денежная помощь для военных в смартфоне: "Дія" тестирует новую услугу

В Украине упростили доступ к электронному удостоверению ветерана. Теперь документ в цифровом формате появляется в приложении "Дія" сразу после подтверждения статуса в Едином государственном реестре ветеранов войны, не дожидаясь оформления бумажного варианта.

Ранее е-удостоверение становилось доступным только после получения физического документа или личного обращения в соответствующие учреждения.

Как добавить документ в "Дія"

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Открыть приложение "Дія";
  2. Перейти в раздел "Документы" и выбрать опцию добавления нового документа;
  3. Выбрать удостоверение ветерана.

После этого электронный документ автоматически отобразится в приложении.

Фото для удостоверения подтягивается из ID-карты или заграничного паспорта пользователя, что обеспечивает корректное отображение данных.

Данные доступны в Ветеран PRO

Дополнительно информация из реестра ветеранов теперь доступна в разделе "Ветеран PRO".

Это позволяет пользователям просматривать свой статус и основные данные прямо в приложении без необходимости обращаться в ЦНАП или другие учреждения.

Напоминаем, что в приложении "Дія" стала доступна новая военная облигация "Феодосия", которая позволяет пользователям вложить средства в поддержку обороны страны с возможностью получения гарантированного дохода.

Отметим, что в 2026 году в приложении "Дія" планируют внедрить три крупных обновления: более простую систему бронирования сотрудников, автоматическое возвращение налогов и карту провайдеров на случай отключений электроэнергии.

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
