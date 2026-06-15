В Украине запустили контракты со сроками службы: кто может подписать и каковы условия

"С сегодняшнего дня подписать новые контракты могут гражданские, мобилизованные, действующие военнослужащие и военные, которые уже проходят службу по контракту", - отметил Федоров.

Каковы условия

В рамках нововведений запускаются три типа контрактов.

Пехотно-штурмовой контракт

Пехотно-штурмовой контракт предназначен для военнослужащих, выполняющих боевые задания непосредственно на передовой. Речь идет о пехотинцах, штурмовиках, боевых медиках, наводчиках, механиках-водителях и других специальностях.

Срок такого контракта составляет 14 месяцев.

После его завершения предусмотрена отсрочка от мобилизации не менее шести месяцев.

Средний уровень денежного довольствия по этому контракту составляет 300 тысяч гривен в месяц, а максимальный может достигать 460 тысяч гривен.

Боевой контракт

Боевой контракт рассчитан на военнослужащих, выполняющих задачи с повышенным уровнем риска.

Размер выплат зависит от сложности и опасности работы: чем ближе к линии боевого столкновения, тем выше денежное обеспечение.

Такой контракт доступен для пилотов беспилотных летательных аппаратов, операторов наземных роботизированных комплексов, специалистов радиоэлектронной борьбы, артиллеристов и других военных специальностей.

Срок службы составляет 24 месяца, после завершения контракта предусмотрена отсрочка от мобилизации не менее шести месяцев.

Размер выплат может составлять от 30 до 120 тысяч гривен в месяц.

Базовый контракт

Базовый контракт предполагает повышенную базовую выплату и возможность в дальнейшем перейти на боевую должность с большим денежным довольствием.

Он предназначен для военнослужащих тыловых и небоевых специальностей - делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других.

Срок службы составляет 24 месяца, по завершении контракта предусмотрена отсрочка от мобилизации на 6 месяцев.

Минимальный уровень выплат составляет 30 тысяч гривен в месяц, а общий диапазон - от 30 до 70 тысяч гривен.

Фото: в Украине запустили новые контракты (t.me/ministry_of_defense_ua)

Как оформить переход на новый контракт

Как отметил Федоров, перейти на новый контракт можно несколькими способами:

Через "Армия+": подать рапорт в разделе Сервисы - Контракты, отслеживать статус его рассмотрения можно в приложении.

подать рапорт в разделе Сервисы - Контракты, отслеживать статус его рассмотрения можно в приложении. Через свою воинскую часть: подать рапорт на заключение нового контракта через отделение персонала своей воинской части.

подать рапорт на заключение нового контракта через отделение персонала своей воинской части. Через "Резерв+": в разделе Вакансии - Новые контракты выбрать вакансию и подать заявку в подразделение - после этого с заявителем свяжется рекрутер.

в разделе Вакансии - Новые контракты выбрать вакансию и подать заявку в подразделение - после этого с заявителем свяжется рекрутер. Через центр рекрутинга: там можно получить консультацию по условиям службы, выбрать должность и начать оформлять контракт.

"Также уже в июле будут начислены новые выплаты за июнь всем военным, независимо от того, подписали ли они новые контракты", - рассказал министр.