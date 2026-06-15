В Украине запустили контракты со сроками службы: кто может подписать и каковы условия

Уже с сегодняшнего дня, 15 июня, в Украине можно подписывать три типа контрактов на военную службу с четкими сроками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.
"С сегодняшнего дня подписать новые контракты могут гражданские, мобилизованные, действующие военнослужащие и военные, которые уже проходят службу по контракту", - отметил Федоров.
В рамках нововведений запускаются три типа контрактов.
Пехотно-штурмовой контракт предназначен для военнослужащих, выполняющих боевые задания непосредственно на передовой. Речь идет о пехотинцах, штурмовиках, боевых медиках, наводчиках, механиках-водителях и других специальностях.
Срок такого контракта составляет 14 месяцев.
После его завершения предусмотрена отсрочка от мобилизации не менее шести месяцев.
Средний уровень денежного довольствия по этому контракту составляет 300 тысяч гривен в месяц, а максимальный может достигать 460 тысяч гривен.
Боевой контракт рассчитан на военнослужащих, выполняющих задачи с повышенным уровнем риска.
Размер выплат зависит от сложности и опасности работы: чем ближе к линии боевого столкновения, тем выше денежное обеспечение.
Такой контракт доступен для пилотов беспилотных летательных аппаратов, операторов наземных роботизированных комплексов, специалистов радиоэлектронной борьбы, артиллеристов и других военных специальностей.
Срок службы составляет 24 месяца, после завершения контракта предусмотрена отсрочка от мобилизации не менее шести месяцев.
Размер выплат может составлять от 30 до 120 тысяч гривен в месяц.
Базовый контракт предполагает повышенную базовую выплату и возможность в дальнейшем перейти на боевую должность с большим денежным довольствием.
Он предназначен для военнослужащих тыловых и небоевых специальностей - делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других.
Срок службы составляет 24 месяца, по завершении контракта предусмотрена отсрочка от мобилизации на 6 месяцев.
Минимальный уровень выплат составляет 30 тысяч гривен в месяц, а общий диапазон - от 30 до 70 тысяч гривен.
Как отметил Федоров, перейти на новый контракт можно несколькими способами:
"Также уже в июле будут начислены новые выплаты за июнь всем военным, независимо от того, подписали ли они новые контракты", - рассказал министр.
Напомним, новые контракты в Украине ввели в рамках масштабной реформы армии.
В частности, такая реформа предусматривает увольнение со службы тех защитников, которые воюют с начала российского вторжения. Отпускать таких воинов начнут в конце 2026 года.