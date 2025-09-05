Сийярто жестко ответил Зеленскому о согласии России на вступление Украины в ЕС

Венгрия не изменит своей позиции относительно вступления Украины в Европейский Союз, даже если Россия вроде бы не возражает против этого.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook .

Сийярто прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, что не понятно, почему Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, поскольку даже Россия не выступает против этого.

"Опять же, Зеленский судит по своим собственным стандартам. В отличие от него, наша позиция не диктуется из-за рубежа. Нам безразлично, что Москва думает о членстве Украины в ЕС. Нам интересно, что думают венгры", - написал министр.

По его словам, венгры якобы не хотят, чтобы Украина была членом ЕС.

"Они не хотят, чтобы украинцы уничтожили наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность! Значит, хоть президент Зеленский зря доверяет россиянам, но мы не поддержим вступление Украины в ЕС!", - отметил Сийярто.