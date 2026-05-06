В Украине запускают конфискацию активов экс-премьера Азарова

23:05 06.05.2026 Ср
Под санкции также попал сын беглого премьера
aimg Анастасия Никончук
В Украине запускают конфискацию активов экс-премьера Азарова Фото: Николай Азаров (GettyImages)
Против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и его сына Алексея Азарова будут применены санкции, предусмотренные законом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства юстиции.

В среду, 6 мая 2026 года, Минюст обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций к Николаю Азарову и его сыну.

Речь идет о мере, предусмотренной законом "О санкциях", которая предполагает взыскание активов в пользу государства.

Основания для обращения

В ведомстве напомнили, что Николай Азаров занимал пост премьер-министра в период президентства Виктора Януковича с 2010 по 2014 год.

После событий Революции достоинства он покинул Украину и, по данным Минюста, впоследствии поддерживал действия России, связанные с аннексией Крыма, а также публично ставил под сомнение легитимность украинской власти.

После начала полномасштабной войны, как отмечают в министерстве, он продолжил распространять тезисы российской пропаганды, направленные на оправдание агрессии против Украины.

Роль Алексея Азарова

Алексей Азаров, бывший народный депутат и предприниматель, также покинул Украину в 2014 году. По информации Минюста, на территории России он ведет бизнес-деятельность через разветвленную сеть компаний.

В ведомстве утверждают, что эти структуры участвуют в материально-техническом обеспечении агрессии, в том числе через уплату налогов в бюджет РФ и производство продукции соответствующего назначения.

Какие активы хотят взыскать

Минюст заявил о намерении взыскать активы, которые принадлежат Азарову и его сыну напрямую или через третьих лиц.

В перечень входят объекты недвижимости и земельные участки в Киеве и области, денежные средства, корпоративные права, а также ценные предметы, включая книги, иконы и ювелирные изделия.

Напоминаем, что Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающего лишение государственных наград лиц, причастных к государственной измене или действующих в интересах страны-агрессора. Это же касается премьера-беглеца Николая Азарова.

Отметим, что экс-премьер Украины Николай Азаров был избран академиком Российской академии наук, что вызвало резкую реакцию и критику со стороны научного сообщества.

Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
