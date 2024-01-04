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В Украине запустили платформу для создания собственных дронов: как зарегистрироваться

Четверг 04 января 2024 19:12
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В Украине запустили платформу для создания собственных дронов: как зарегистрироваться Фото: в Украине запустили платформу для создания собственных дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине запустили платформу "Житомирский дрон", при помощи которой украинцы смогут собирать собственные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дія" в Telegram.

Отмечается, что каждый украинец может собирать собственные дроны и помогать армии. Для этого достаточно авторизоваться на информационной платформе "Житомирский дрон", которую запустил Житомирский городской совет.

Ссылка на платформу.

При помощи платформы можно узнать четкий алгоритм действий при сборке беспилотника. При этом для жителей Житомирской общины предусмотрена возможность получить награду в размере 6 тысяч гривен за собранный дрон.

Что нужно для того, чтобы начать собирать собственный дрон:

  • перейдите на платформу "Житомирский дрон" и нажмите - Хочу собрать дрон;
  • авторизуйтесь через "Дія.Підпис" и получите оригинальный позывной, чтобы защитить чувствительные данные;
  • пройдите онлайн-обучение;
  • выберите, какой дрон будете собирать, а дальше получите информацию о запчастях;
  • передайте дрон через логиста на тестирование;
  • если тестирование успешное, ваш дрон поедет на фронт.

Также для тех, чьи дроны были отправлены на фронт, будет возможность увидеть, как именно они отработали по вражеских целях.

При помощи платформы можно стать и поставщиком запчастей для дронов. В таком случае необходимо:

  • перейти на платфорому "Житомирский дрон" и нажать - Хочу стать поставщиком запчастей;
  • авторизоваться через "Дія.Підпис";
  • предоставить перечень ссылок на запчасти в вашем интернет-магазине, которые хотите поставлять.

Производство дронов в Украине

Напомним, в Украине резко растет производство беспилотников. Промышленность выпускает десятки тысяч дронов в месяц.

При этом в 2024 году планируется произвести для украинских защитников миллион FPV-дронов. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Более детально о том, изменит ли такое количество БПЛА ход войны, - в материале РБК-Украина.

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