Главная » Новости » Война в Украине

Мужчин в розыске и без военного билета можно забронировать: Зеленский подписал закон

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 11:38
Мужчин в розыске и без военного билета можно забронировать: Зеленский подписал закон Иллюстративное фото: мужчин в розыске и без военного билета можно забронировать (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4630-IX, который регулирует особенности трудовых отношений во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Одним из ключевых нововведений является возможность бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них есть нарушения или проблемы с военным учетом.

Закон предусматривает:

  • бронирование осуществляется только один раз в год и не освобождает работника от ответственности за нарушения;
  • для новых работников предприятий ОПК устанавливается максимальный срок испытания - 45 дней;
  • работодатель получает право уволить сотрудника, если тот не устранил нарушения воинского учета в определенный срок.

Документ расширяет возможности бронирования для военнообязанных, которые работают на критически важных предприятиях, в учреждениях и организациях. К этой категории относятся лица, которые:

  • не имеют надлежащим образом оформленных военно-учетных документов;
  • вообще не состоят на воинском учете;
  • не уточнили свои персональные данные;
  • находятся в розыске из-за нарушения правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Такие работники могут быть забронированы независимо от количества уже забронированных сотрудников в этом учреждении. Срок бронирования - до 45 календарных дней с момента заключения трудового договора, и предоставляется оно не чаще одного раза в год

Бронирование от мобилизации

Напомним, что в Украине обновили правила бронирования от мобилизации - теперь компании могут получить бронь для большего количества своих работников.

Также изменены подходы к определению критичности предприятий. В частности, региональные и отраслевые критерии теперь будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.

Кроме этого, для критически важных предприятий, расположенных вблизи линии фронта, увеличен лимит на бронирование персонала: вместо 50% бизнеса разрешили бронировать до 100% сотрудников.

Недавно Кабинет Министров также обновил основания для бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения. Изменения в основном касаются предприятий, работающих в прифронтовых районах, а также компаний, которые занимаются производством дронов.

