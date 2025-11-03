Мужчин в розыске и без военного билета можно забронировать: Зеленский подписал закон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады .

Одним из ключевых нововведений является возможность бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них есть нарушения или проблемы с военным учетом.

Закон предусматривает:

бронирование осуществляется только один раз в год и не освобождает работника от ответственности за нарушения;

для новых работников предприятий ОПК устанавливается максимальный срок испытания - 45 дней;

работодатель получает право уволить сотрудника, если тот не устранил нарушения воинского учета в определенный срок.

Документ расширяет возможности бронирования для военнообязанных, которые работают на критически важных предприятиях, в учреждениях и организациях. К этой категории относятся лица, которые:

не имеют надлежащим образом оформленных военно-учетных документов;

вообще не состоят на воинском учете;

не уточнили свои персональные данные;

находятся в розыске из-за нарушения правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Такие работники могут быть забронированы независимо от количества уже забронированных сотрудников в этом учреждении. Срок бронирования - до 45 календарных дней с момента заключения трудового договора, и предоставляется оно не чаще одного раза в год