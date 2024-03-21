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Азарова будут судить за госизмену и оправдание агрессии РФ. Ему грозит пожизненное

Украина, Четверг 21 марта 2024 16:25
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Азарова будут судить за госизмену и оправдание агрессии РФ. Ему грозит пожизненное Архивное фото: Николай Азаров (flickr.com/valstskanceleja)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова будут судить за госизмену. Он публиковал антиукраинскую пропаганду в своем Telegram-канале, теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В тексте публикации не указано имя и фамилия бывшего премьера, однако судя по фотографии речь идет о Николае Азарове.

У Азарова были сообщники

Следствием установлено, что бывший премьер-министр Украины, находясь на территории РФ, создал Telegram-канал. Там размещал публикации пропагандистского характера с нарративами кремля, которые формируют в обществе антиукраинские настроения.

Администрированием Telegram-канала занимались две помощницы экс-чиновника. Одна из них занимала должность начальника организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Ее дело уже находится на рассмотрении суда.

Азарова будут судить за госизмену и оправдание агрессии РФ. Ему грозит пожизненное

Фото: Обвиняемые (facebook.com/pgo.gov.ua)

Другая помощница - бывшая сотрудница этой же РГА, которая сейчас выехала на территорию РФ.

Что они публиковали

Сообщницы вместе координировали информационную пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в Telegram-канале, а также в других соцсетях и помогали организовывать и распространять антиукраинские интервью и комментарии российским СМИ.

Поддерживая активные связи с Азаровым и его окружением, женщины способствовали в проведении информационно-подрывной деятельности, координируемой представителями российских спецслужб и направленной на дискредитацию действующей власти на международной арене.

Они не прекратили помогать РФ даже после полномасштабного вторжения.

Что им грозит

Проведенные судебные психолого-лингвистические экспертизы опубликованных материалов полностью подтверждают факты противоправной деятельности фигурантов.

Им инкриминируют:

  • публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти;
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • оправдание и признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Азарову также инкриминируют государственную измену. За это ему грозит пожизненное заключение.

Уголовное преследование Азарова и его приспешников

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Украине будут судить бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу России 2010 года.

А в октябре суд избрал меру пресечения чиновнице одной из районных администраций Киева в виде содержания под стражей. Она вела Telegram-канал экс-премьера Николая Азарова.

В январе стало известно, что бывшего премьер-министра Украины будут судить за информационную помощь России и призывы к власти. СБУ завершило расследование.

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