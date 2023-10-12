Суд арестовал чиновницу киевской РГА, которая вела Telegram-канал Азарова

Суд избрал меру пресечения чиновнице одной из районных администрации Киева в виде содержания под стражей. Она вела Telegram-канал экс-премьера Николая Азарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram .

Согласно тексту подозрения, который был опубликован на сайте Офиса генпрокурора, речь о чиновнице столичной РГА Валентине Хлопьячей.

Суд не предусмотрел для подозреваемой возможность внесения залога.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 октября, стало известно, что экс-премьер-министру Украины и двум его приспешницам, одна из которых является чиновницей столичной РГА, объявили о подозрении. Они могли распространять российскую пропаганду с нарративами Кремля в соцсетях.

В частности, Хлопьячая, по версии правоохранителей, оказалась администратором Telegram-канала Азарова.

Вести его женщине помогала бывшая чиновница одной из столичных РГА Елена Хохлова. Сейчас она находится на территории РФ.