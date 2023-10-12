Суд арестовал чиновницу киевской РГА, которая вела Telegram-канал Азарова
Суд избрал меру пресечения чиновнице одной из районных администрации Киева в виде содержания под стражей. Она вела Telegram-канал экс-премьера Николая Азарова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.
Согласно тексту подозрения, который был опубликован на сайте Офиса генпрокурора, речь о чиновнице столичной РГА Валентине Хлопьячей.
Суд не предусмотрел для подозреваемой возможность внесения залога.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 12 октября, стало известно, что экс-премьер-министру Украины и двум его приспешницам, одна из которых является чиновницей столичной РГА, объявили о подозрении. Они могли распространять российскую пропаганду с нарративами Кремля в соцсетях.
В частности, Хлопьячая, по версии правоохранителей, оказалась администратором Telegram-канала Азарова.
Вести его женщине помогала бывшая чиновница одной из столичных РГА Елена Хохлова. Сейчас она находится на территории РФ.
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