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Суд арестовал чиновницу киевской РГА, которая вела Telegram-канал Азарова

Киев, Четверг 12 октября 2023 19:12
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Суд арестовал чиновницу киевской РГА, которая вела Telegram-канал Азарова Фото: суд арестовал чиновницу киевской РГА, которая вела Telegram-канал Азарова (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Иван Носальский

Суд избрал меру пресечения чиновнице одной из районных администрации Киева в виде содержания под стражей. Она вела Telegram-канал экс-премьера Николая Азарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.

Согласно тексту подозрения, который был опубликован на сайте Офиса генпрокурора, речь о чиновнице столичной РГА Валентине Хлопьячей.

Суд не предусмотрел для подозреваемой возможность внесения залога.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 октября, стало известно, что экс-премьер-министру Украины и двум его приспешницам, одна из которых является чиновницей столичной РГА, объявили о подозрении. Они могли распространять российскую пропаганду с нарративами Кремля в соцсетях.

В частности, Хлопьячая, по версии правоохранителей, оказалась администратором Telegram-канала Азарова.

Вести его женщине помогала бывшая чиновница одной из столичных РГА Елена Хохлова. Сейчас она находится на территории РФ.

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