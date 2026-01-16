Жесткие графики в областях, Киев - на аварийных: как отключают свет в Украине

Сегодня, 16 января, в Киеве и нескольких регионах Украины действуют аварийные обесточивания, на остальной территории будут работать жесткие графики отключения света.

Подробнее о графиках отключения света в разных областях - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят в "Укрэнерго"

Во всех регионах и в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Как сообщают в компании, такие меры являются вынужденными и связаны с последствиями российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

График отключения света в Киеве

Столица продолжает жить по экстренным графикам отключений света. Почасовые графики не действуют.

Ориентировочно жители Киева три часа со светом и десять - без.

График отключения света в Киевской области

Сегодня в области будут выключать свет в течение всех суток - от двух до трех раз.

В части Броварского и Бориспольского районов продолжаются экстренные отключения. На остальной территории действуют стабилизационные.

График отключения света в Днепропетровской области

В области в течение всех суток будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Выключать свет будут от одного до трех раз. Жители Днепропетровщины останутся без электричества от 10,5 часов в сутки, в зависимости от очереди.

Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

График отключения света в Одесской области

В Одессе и области из-за сложной ситуации в энергосистеме свет будут выключать в режиме аварийных отключений без четко определенного графика.

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к какой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бот в Telegram;

личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключения света в Черниговской области

"Ограничения электроснабжения в нашей области сегодня ну очень суровые. Все это - последствия вражеских атак. Энергетики продолжают усиленно работать над восстановлением", - говорится в сообщении "Черниговоблэнерго".

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

График отключения света в Житомирской области

Актуальную информацию можно узнать здесь.

График отключения света в Николаевской области

1.1 - 00:00 - 02:00; 07:30 - 14:30; 16:00 - 19:30;

1.2 - 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 23:00 - 00:00;

2.1 - 02:00 - 09:00; 11:00 - 17:30;

2.2 - 00:00 - 05:30; 09:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;

3.1 - 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 23:00 - 00:00;

3.2 - 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30; 23:00 - 00:00;

4.1 - 00:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;

4.2 - 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30;

5.1 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 00:00;

5.2 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 14:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;

6.1 - 00:00 - 02:00; 05:30 - 11:00; 12:30 - 17:30; 19:30 - 23:00;

6.2 - 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 16:00 - 23:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

График отключения света в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключения света в Сумской области



Обновлено в 9:25

Утром в области применили графики аварийных отключений (ГАО) для 1-5 очередей потребителей. Такую команду дало НЭК "Укрэнерго".

В "Сумыоблэнерго" объяснили, что причина такого шага - повреждение энергосистемы в результате атаки армии России.

Поэтому график пока в Сумской области не действует.

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-07:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00

3.2 03:00-07:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00

4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00

5.2 00:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00

6.1 00:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

График отключения света в Полтавской области

На Полтавщине также выросли объемы отключения света сегодня.

Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они продлятся от 3 ч до 4 ч для каждой из очередей в разное время суток:

с 00:00 по 07:00 введен в объеме 3.5 очередей;

с 07:00 по 20:00 введен в объеме 4 очередей;

с 20:00 по 23:00 введен в объеме 3.5 очередей;

с 23:00 по 23:59 введен в объеме 3 очередей.

По обновленной информации в области утром применили ГАВ в объеме 5 очередей.

Такую команду получили от НЭК "Укрэнерго".

Графики отключения света в Кировоградской области

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

1.2 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:30, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:00, 22:00 - 24:00

2.1 03:00 - 06:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 18:00, 20:00 - 22:00

2.2 02:00 - 06:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 21:00 - 24:00

3.1 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:00 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

4.1 01:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00

4.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 22:00 - 24:00

5.1 02:00 - 06:00, 07:30 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:30 - 22:00

5.2 00:00 - 04:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:00

6.1 02:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 13:30 - 18:00, 20:00 - 23:00

6.2 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Хмельницкой области

Сегодня в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).

Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередности) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди) графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.

График отключения света в Ивано-Франковской области

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Согласно графику, отключений будет больше и чаще, соответствующая света будет меньше.

Каждая группа будет без света ориентировочно восемь часов в сутки.

В графике возможны изменения.

График отключения света во Львовской области

Сегодня 16 января на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Графики отключения света в Закарпатской области

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать такие графики отключения:

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

График отключения света в Черновицкой области

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

График отключения света в Ровенской области

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно: