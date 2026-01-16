ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ ночью била по энергетике: в Минэнерго рассказали, где есть обесточивания

Пятница 16 января 2026 11:15
РФ ночью била по энергетике: в Минэнерго рассказали, где есть обесточивания Фото: из-за ударов РФ по энергетике есть обесточивание в двух областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики сразу в нескольких областях, в результате обесточивания наблюдаются в Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - отметил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Отмечается, что этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате атак на утро обесточены потребители в Запорожской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются всюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Ситуация в регионах

По данным Минэнерго, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют.

Сообщается, что возвращение от сетевых ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и регионе продолжаются круглосуточно.

Как и в предыдущие недели, в Одесской области сохраняются сетевые ограничения. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.

Где действуют графики

В Минэнерго подчеркнули, что во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Также в нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов. Возвращение к графикам почасовых отключений состоится после стабилизации ситуации.

В связи с массированными атаками российской федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Координацию работ по ликвидации последствий осуществляет первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Соответствующие штабы уже начали работу, все службы работают в усиленном режиме.

Напомним, что сегодня, 16 января, в Киеве и нескольких регионах Украины действуют аварийные обесточивания, на остальной территории будут работать жесткие графики отключения света. Больше подробностей об отключении света - в материале РБК-Украина.

