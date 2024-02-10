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Украине хватит ресурсов на два месяца до принятия помощи США, - Арахамия

Киев, Суббота 10 февраля 2024 15:10
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Украине хватит ресурсов на два месяца до принятия помощи США, - Арахамия Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

США могут согласовать финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню в ближайшие два месяца. Украине хватит ресурсов на эти два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в интервью Report.

"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", - сказал Арахамия, добавив, что в ближайшие два месяца США согласуют помощь.

По мнению нардепа, новая волна мобилизации не состоится без демобилизации, поскольку на оснащение и обучение людей требуются дополнительные расходы.

"При подготовке к контрнаступлению мы имели более 200 тысяч обученных солдат. Некоторые из них прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других странах. По имеющимся договоренностям, учения проводились за счет этих стран", - подчеркнул он.

Арахамия добавил, что Украина будет искать возможность финансирования мобилизации за счет внутренних источников, поскольку ситуация с внешним финансированием сложная.

"Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на предстоящие 4 года. На прошлой неделе я был в США и стал свидетелем поддержки Украины. Однако внутри еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей", - заявил Арахамия.

Что этому предшествовало

Напомним, Сенат США должен был принять законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню вместе с защитой южной границы США. По результатам голосования в Сенате заблокировали законопроект.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Сенат решил повторно пересмотреть проект помощи Украине, Израилю и Тайваню, но уже без миграционной реформы и безопасности границы.

Вчера Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту о предоставлении помощи Украине

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