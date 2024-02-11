Ночная атака "Шахедов": в Киевской области и на подступах к столице работает ПВО

В Киевской области украинские военные в ночь на 11 февраля отражают воздушную атаку противника с применением ударных дронов типа "Шахед". Также боевая работа ведется на подступах к столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию ( КОВА ) и начальника Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергея Попко .

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении.

Жителей региона призывают находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, а также помнить правила информ-тишины.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - пишут в администрации.

После этого в столичной МВА заявили о работе ПВО у города.

"На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" - написал Попко в Telegram.

Атака "Шахедов" по Украине

Напомним, с вечера субботы 10 февраля и ночью в воскресенье 11 февраля российские интервенты продолжают запускать группы дронов-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Ранее сообщалось, что по Николаеву вражеская атака длилась в несколько волн, и "Шахеды" по городу запускались группами несколько раз. В Николаеве сообщали о взрывах и работе ПВО. Также в мэрии говорили о пожаре сухой травы на фоне вражеской воздушной атаки. Данных о пострадавших не поступало. Добавим, также было известно о взрывах в пригороде Днепра во время воздушной атаки.

Около двух часов ночи сигнал воздушной тревоги из-за угрозы атак "Шахедов" зазвучал и в столице.