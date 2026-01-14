В Украине заговорили о пересмотре подходов к мобилизации: заявление Зеленского

Отметим, Михаил Федоров 14 января перед назначением на должность министра обороны пообещал провести комплексный аудит ТЦК. Кроме этого, он анонсировал "глубокий аудит" Минобороны и ВСУ для поиска дополнительных возможностей для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военных.

А уже после назначения на должность в выступлении перед Верховной Радой министр раскрыл реальные масштабы проблем с мобилизацией в Украине. По его словам, в розыске находится два миллиона военнообязанных украинцев, а количество так называемых "СЗЧ" (от "Самовольное оставление воинской части") составляет более 200 тысяч человек.

Его позиция перекликается с заявлением, которое недавно сделал новоназначенный руководитель Офиса президента, экс-начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Он отметил, что коррупция в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также случаи самовольного оставления частей (СЗЧ) в войсках негативно влияют на обороноспособность Украины.