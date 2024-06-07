В Украине забронировали от мобилизации 90% спасателей и полицейских, - глава МВД

Украинские власти решили предоставить бронь от мобилизации 90% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.
Он напомнил, что Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине могут забронировать более 50% сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Соответствующее обращение глава МВД должен подать министру обороны.
"Соответственно, принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции", - отметил министр.
Клименко уточнил, что 10% спасателей могут выбрать службу в ВСУ, Нагцвардии или Государственной пограничной службе.
При этом 10% полицейских могут стать на защиту государства в рядах бригады "Лють" или в дополнительно созданных трех боевых бригад Нацполиции.
Глава МВД добавил, что позиция ведомства состоит в том, чтобы дать бронь всем сотрудникам подразделений оперативного реагирования. Речь идет о пожарных, саперах, спасателях, химиках, инженерах и не только.
"Это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", - подчеркнул Клименко.
Напомним, ранее Кабмин принял постановление, согласно которому забронировать от мобилизации могли только менее 50% сотрудников ГСЧС.
На этом фоне на сайте правительства зарегистрировали петицию о том, чтобы предоставить бронь для всего личного состава пожарной охраны и службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. Она набрала 25 тысяч необходимых голосов.
Отметим, член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский анонсировал решение правительства о брони для спасателей и полицейских еще 4 июня.
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