RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине забронировали от мобилизации 90% спасателей и полицейских, - глава МВД

Фото: Игорь Клименко, глава МВД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские власти решили предоставить бронь от мобилизации 90% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

Он напомнил, что Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине могут забронировать более 50% сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Соответствующее обращение глава МВД должен подать министру обороны. 

"Соответственно, принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции", - отметил министр. 

Клименко уточнил, что 10% спасателей могут выбрать службу в ВСУ, Нагцвардии или Государственной пограничной службе. 

При этом 10% полицейских могут стать на защиту государства в рядах бригады "Лють" или в дополнительно созданных трех боевых бригад Нацполиции. 

Глава МВД добавил, что позиция ведомства состоит в том, чтобы дать бронь всем сотрудникам подразделений оперативного реагирования. Речь идет о пожарных, саперах, спасателях, химиках, инженерах и не только. 

"Это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", - подчеркнул Клименко. 

Что предшествовало

Напомним, ранее Кабмин принял постановление, согласно которому забронировать от мобилизации могли только менее 50% сотрудников ГСЧС.

На этом фоне на сайте правительства зарегистрировали петицию о том, чтобы предоставить бронь для всего личного состава пожарной охраны и службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. Она набрала 25 тысяч необходимых голосов.

Отметим, член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский анонсировал решение правительства о брони для спасателей и полицейских еще 4 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныКлименкоГСЧСПризыв в армиюМобилизация в УкраинеСпасателиПолицейские