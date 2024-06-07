В Украине забронировали от мобилизации 90% спасателей и полицейских, - глава МВД

Он напомнил, что Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине могут забронировать более 50% сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Соответствующее обращение глава МВД должен подать министру обороны.

"Соответственно, принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции", - отметил министр.

Клименко уточнил, что 10% спасателей могут выбрать службу в ВСУ, Нагцвардии или Государственной пограничной службе.

При этом 10% полицейских могут стать на защиту государства в рядах бригады "Лють" или в дополнительно созданных трех боевых бригад Нацполиции.

Глава МВД добавил, что позиция ведомства состоит в том, чтобы дать бронь всем сотрудникам подразделений оперативного реагирования. Речь идет о пожарных, саперах, спасателях, химиках, инженерах и не только.

"Это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", - подчеркнул Клименко.