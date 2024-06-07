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В Україні забронювали від мобілізації 90% рятувальників та поліцейських, - глава МВС

Фото: Ігор Клименко, голова МВС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українська влада вирішила надати бронь від мобілізації 90% співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національної поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.

Він нагадав, що Кабмін прийняв постанову, згідно з якою в Україні можуть забронювати понад 50% співробітників ДСНС та Нацполіції. Відповідне звернення глава МВС має подати міністру оборони.

"Відповідно, прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції", - зазначив міністр.

Клименко уточнив, що 10% рятувальників можуть обрати службу у ЗСУ, Нагцвардії чи Державній прикордонній службі.

При цьому 10% поліцейських можуть стати на захист держави в лавах бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.

Глава МВС додав, що позиція відомства полягає в тому, щоб дати бронь всім співробітникам підрозділів оперативного реагування. Йдеться про пожежників, саперів, рятувальників, хіміків, інженерів і не тільки.

"Це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", - наголосив Клименко.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою забронювати від мобілізації могли лише менше 50% співробітників ДСНС.

На цьому тлі на сайті уряду зареєстрували петицію про те, щоб надати бронь для всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. Вона набрала 25 тисяч необхідних голосів.

Зазначимо, член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський анонсував рішення уряду про бронь для рятувальників та поліцейських ще 4 червня.

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