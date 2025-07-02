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YouTube заблокировал на территории Украины канал нардепа-беглеца Дмитрука

Среда 02 июля 2025 14:36
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YouTube заблокировал на территории Украины канал нардепа-беглеца Дмитрука Фото: Артем Дмитрук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

YouTube заблокировал на территории Украины еще два канала, которые распространяли российскую пропаганду. Один из каналов принадлежит беглому нардепу Артему Дмитруку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Среди заблокированных каналов:

  • канал бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, который регулярно транслировал месседжи, созвучные с пропагандой России;
  • канал Дмитрука, который подозревается в незаконном пересечении государственной границы и является фигурантом производства, а также объявлен в международный розыск.

Как отмечает ЦПД, против этих лиц введены санкции Совета национальной безопасности и обороны от 25 мая и 22 июня.

Дело Дмитрука

В августе прошлого года стало известно, что Дмитрук сбежал в Молдову, что позже подтвердило Государственное бюро расследований (ГБР). В частности, народному депутату было объявлено подозрение из-за нападения на правоохранителя и военного.

Как объяснял бывший генеральный прокурор Андрей Костин, Украина будет принимать все международно-правовые способы, чтобы вернуть нардепа "домой".

Позже ГБР объявило Дмитрука в международный розыск Дмитрука.

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