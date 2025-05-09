YouTube заблокировал каналы Арестовича и других подсанкционных лиц

YouTube заблокировал каналы бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

Все вышеуказанные лица находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые ввел в действие своими указами президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что все эти каналы не доступны на территории Украины.

Санкции против Арестовича

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда физлиц. Среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Отмечается, что Арестович в последнее время резко критикует украинскую власть. Он также известен рядом скандальных заявлений, в частности утверждением о том, что в 2023 году ракета россиян попала в дом в Днепре якобы после того, как ее сбила ПВО.

В указе также указано, что Министерству иностранных дел Украины поручили обсудить вопрос введения аналогичных санкций с европейскими партнерами и США.

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