Генштаб назвал потери россиян за сутки: еще минус 1070 оккупантов
Фото: ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов за сутки (Getty Images)
Россия потеряла на фронте уже 1 100 600 солдат на войне против Украины. За сутки ВСУ ликвидировали 1070 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 20 сентября 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около (+1070) чел,
- танков - 11192 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 23280 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 32927 (+31) ед,
- РСЗО - 1492 ед,
- средства ПВО - 1218 ед,
- самолетов - 422 ед,
- вертолетов - 341,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 61045 (+365),
- крылатые ракеты - 3718,
- корабли/катера - 28,
- подводные лодки - 1,
- автомобильная техника и автоцистерны - 62168 (+124),
- специальная техника - 3968.
Бои на фронте
В последнее время ситуация на Купянском направлении осложнилась. Враг пытается зайти в город по подземным трубам. Однако украинские воины уничтожают противника.
Стоит отметить, что Купянск уже был под российской оккупацией в 2022 году. Украинские защитники освободили город во время Харьковской операции осенью того же года.
Больше о боях за Купянск и что делают ВСУ, чтобы сдержать россиян, - в материале РБК-Украина.