НБУ выпустил памятную монету в честь выдающегося украинца: как она выглядит
Национальный банк Украины сообщил о выпуске новой памятной монеты, посвященной 100-летию со дня памяти Симона Петлюры — одного из руководителей украинского национально-освободительного движения начала XX века.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НБУ.
Монету посвятили Симону Петлюре
В Национальном банке отметили, что в этом году исполняется 100 лет со дня гибели Симона Петлюры — государственного, военного и политического деятеля, главы Директории Украинской Народной Республики и Главного атамана войск УНР.
В сообщении НБУ также привели слова Петлюры о борьбе украинского народа за независимость и государственность, подчеркнув символичность выпуска новой памятной монеты.
Как выглядит новая монета
Памятная монета получила номинал 2 гривны.
На аверсе на зеркальном фоне размещен стилизованный портрет Симона Петлюры. Слева изображен элемент нашивки с его военного френча в виде ветви.
На реверсе размещена художественная композиция с символикой Украинской Народной Республики. В центре расположен тризуб — изображение нарукавного знака образца 1919 года.
По кругу нанесена надпись "100-річчя Дня пам’яті Симона Петлюри", а также венок с элементами грамоты УНР.
Автором художественного оформления стала Алиса Иванова, скульптором — Владимир Атаманчук.
Когда можно будет купить монету
Тираж памятной монеты составит до 50 тысяч экземпляров в сувенирной упаковке.
В НБУ сообщили, что приобрести новую монету можно будет с 26 мая через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка, а также у банков-дистрибьюторов. Информацию о начале продаж банки будут публиковать на собственных сайтах.
