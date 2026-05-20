НБУ выпустил памятную монету в честь выдающегося украинца: как она выглядит

22:10 20.05.2026 Ср
2 мин
В НБУ рассказали, когда она поступит в продажу
aimg Анастасия Никончук
НБУ выпустил памятную монету в честь выдающегося украинца: как она выглядит Фото: новая украинская монета (НБУ)
Национальный банк Украины сообщил о выпуске новой памятной монеты, посвященной 100-летию со дня памяти Симона Петлюры — одного из руководителей украинского национально-освободительного движения начала XX века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НБУ.

Монету посвятили Симону Петлюре

В Национальном банке отметили, что в этом году исполняется 100 лет со дня гибели Симона Петлюры — государственного, военного и политического деятеля, главы Директории Украинской Народной Республики и Главного атамана войск УНР.

В сообщении НБУ также привели слова Петлюры о борьбе украинского народа за независимость и государственность, подчеркнув символичность выпуска новой памятной монеты.

Фото: новая украинская монета (НБУ)

Как выглядит новая монета

Памятная монета получила номинал 2 гривны.

На аверсе на зеркальном фоне размещен стилизованный портрет Симона Петлюры. Слева изображен элемент нашивки с его военного френча в виде ветви.

На реверсе размещена художественная композиция с символикой Украинской Народной Республики. В центре расположен тризуб — изображение нарукавного знака образца 1919 года.

По кругу нанесена надпись "100-річчя Дня пам’яті Симона Петлюри", а также венок с элементами грамоты УНР.

Автором художественного оформления стала Алиса Иванова, скульптором — Владимир Атаманчук.

Когда можно будет купить монету

Тираж памятной монеты составит до 50 тысяч экземпляров в сувенирной упаковке.

В НБУ сообщили, что приобрести новую монету можно будет с 26 мая через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка, а также у банков-дистрибьюторов. Информацию о начале продаж банки будут публиковать на собственных сайтах.

Напоминаем, что Национальный банк Украины анонсировал выпуск новой памятной серебряной монеты номиналом 10 гривен, посвященной 30-летию Конституции Украины. Ввести ее в обращение планируют в июне 2026 года, а общий тираж составит 10 тысяч экземпляров.

Отметим, что незадолго до Пасхи Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету необычной формы, выполненную в виде писанки. Ее посвятили традиционной украинской росписи, а в дизайне использовали сакральные символы Полесья и элементы народного орнамента.

Национальный банк Украины Монеты
