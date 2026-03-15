Рекордный интерес к обанкротившимся банкам. Сколько заявок получил Фонд гарантирования вкладов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял рекордное количество заявок от инвесторов, которые заинтересовались неплатежеспособными "Мотор-Банком" и "Первым инвестиционным банком", принадлежавших экс-руководителю "Мотор-Сичи" Вячеславу Богуслаеву и россиянину Евгению Гинеру соответственно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию директора-распорядителя фонда Ольги Билай.
"У нас на сегодняшний день подались 11 инвесторов. Такого количества раньше не было. Несколько (инвесторов - ред.) подали заявки на оба банка", - сказала она.
Инвестор может приобрести неплатежеспособный банк, приобрести созданный на его основе переходный банк. Также возможен вариант, когда другому банку переходят активы и обязательства неплатежеспособного учреждения с последующей его ликвидацией.
Среди заинтересованных инвесторов, 5 - это банки и 6 - небанковские учреждения. В частности, это - иностранные компании, сказала Ольга Билай и добавила, что небанковские учреждения должны пройти предварительную квалификацию в Национальном банке. Все инвесторы, которые обратились в фонд, уже подали соответствующие пакеты документов в НБУ, отметила руководитель ФГВФЛ.
Фонд планирует продолжить конкурс по отбору инвесторов примерно до 20-х чисел марта, далее НБУ должен предоставить выводы о претендентах, затем ФГВФЛ сможет определить победителя и получить обратную связь от Антимонопольного комитета.
"Нам необходимо выйти на 17-18 апреля для подписания соглашения", - прокомментировал директор-распорядитель фонда расписание конкурсов по отбору инвесторов для обоих банков.
Напомним, с 20 февраля Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в "Мотор-Банк" и "Первый инвестиционный банк", поскольку до того, НБУ признал эти финучреждения неплатежеспособными. Затем ФГВФЛ начал поиск инвесторов, которые бы захотели включить эти банки в свою бизнес-модель, чтобы избежать их ликвидации.
12 марта фонд начал выплаты гарантированных сумм для вкладчиков этих банков.
"Мотор-Банк" до начала сентября 2024 года принадлежал экс-руководителю завода "Мотор Сич", который производит авиадвигатели, Вячеславу Богуслаеву. Банк был национализирован 10 сентября 2024 года и передан в собственность Фонда госимущества. Богуслаев на сегодня содержится в Киевском СИЗО. На основе материалов СБУ, ему инкриминируют коллаборационную деятельность в пользу России, препятствование ВСУ и участие в террористической организации.
По данным НБУ, по состоянию еще на январь 2024 года основным акционером "Первого инвестиционного банка" был россиянин, президент футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер. Позже государство национализировало его пакет акций.
