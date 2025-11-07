ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украине появится Школа инструкторов: Сырский раскрыл детали

Украина, Пятница 07 ноября 2025 15:38
UA EN RU
В Украине появится Школа инструкторов: Сырский раскрыл детали Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Иван Носальский

В Украине уже в ближайшее время откроют Школу инструкторов, которая должна стать площадкой для обмена боевым опытом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Сырский рассказал, что он провел ежемесячное совещание по вопросам подготовки личного состава ВСУ.

Базовая подготовка

По его словам, применение на поле боя новых технологий и тактик, а также расширение kill-зоны требуют постоянного совершенствования подготовки солдат. Главная цель - сохранить как можно больше жизней украинских защитников.

Главнокомандующий напомнил, что сроки базовой подготовки удалось увеличить с 30 до 51 дня. По его словам, важно, чтобы подготовка предусматривала современные элементы, которые спасают жизни. Речь о противодействии вражеским дронам, применении РЭБ, а также тактической медицине.

Подготовка инструкторов

Во время совещания Сырскому доложили о выполнении плана мер по повышению подготовки украинских воинов. Особое внимание уделили комплектованию учебных центров профессиональными инструкторами с боевым опытом.

"В ближайшее время начнет работу Школа инструкторов. Ее создание позволит значительно повысить уровень подготовки инструкторского состава и станет площадкой для накопления и передачи актуального боевого опыта", - подчеркнул главнокомандующий.

Также генерал подчеркнул, что привлечение инструкторов к выполнению других задач, которые не связаны с подготовкой солдат, является недопустимым. Поскольку подготовка воинов требует полной отдачи.

Подготовка командиров

Также отдельно поднимался вопрос подготовки сержантского состава. Генерал обратил внимание, что изменение характера войны требует мощного корпуса младших командиров. Основной акцент - на формировании лидерских качеств.

"Увеличиваем время подготовки в этом направлении и расширяем программу курса "Лидерство", - отметил он.

По словам Сырского, продолжается активная работа по подготовке командиров отделений. Это важно, поскольку их взаимодействие во время учений дает возможность обмениваться боевым опытом и адаптироваться к условиям на поле боя.

К слову, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает, что украинские инструкторы в военных вузах будут получать надбавку в размере до 30 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
Новости
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины