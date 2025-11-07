В Украине появится Школа инструкторов: Сырский раскрыл детали

В Украине уже в ближайшее время откроют Школу инструкторов, которая должна стать площадкой для обмена боевым опытом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram .

Сырский рассказал, что он провел ежемесячное совещание по вопросам подготовки личного состава ВСУ.

Базовая подготовка

По его словам, применение на поле боя новых технологий и тактик, а также расширение kill-зоны требуют постоянного совершенствования подготовки солдат. Главная цель - сохранить как можно больше жизней украинских защитников.

Главнокомандующий напомнил, что сроки базовой подготовки удалось увеличить с 30 до 51 дня. По его словам, важно, чтобы подготовка предусматривала современные элементы, которые спасают жизни. Речь о противодействии вражеским дронам, применении РЭБ, а также тактической медицине.

Подготовка инструкторов

Во время совещания Сырскому доложили о выполнении плана мер по повышению подготовки украинских воинов. Особое внимание уделили комплектованию учебных центров профессиональными инструкторами с боевым опытом.

"В ближайшее время начнет работу Школа инструкторов. Ее создание позволит значительно повысить уровень подготовки инструкторского состава и станет площадкой для накопления и передачи актуального боевого опыта", - подчеркнул главнокомандующий.

Также генерал подчеркнул, что привлечение инструкторов к выполнению других задач, которые не связаны с подготовкой солдат, является недопустимым. Поскольку подготовка воинов требует полной отдачи.

Подготовка командиров

Также отдельно поднимался вопрос подготовки сержантского состава. Генерал обратил внимание, что изменение характера войны требует мощного корпуса младших командиров. Основной акцент - на формировании лидерских качеств.

"Увеличиваем время подготовки в этом направлении и расширяем программу курса "Лидерство", - отметил он.

По словам Сырского, продолжается активная работа по подготовке командиров отделений. Это важно, поскольку их взаимодействие во время учений дает возможность обмениваться боевым опытом и адаптироваться к условиям на поле боя.