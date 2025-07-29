Инструкторы в военных вузах будут получать до 30 тысяч надбавки: Зеленский подписал закон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Военные, которые работают инструкторами в учебных воинских частях, ежемесячно получают дополнительное вознаграждение в размере от 15 до 30 тысяч гривен. В то же время инструкторы в высших военных учебных заведениях такой надбавки не имеют, хотя также занимаются подготовкой курсантов, мобилизованных офицеров, сержантов и солдат с высшим образованием.

Документ имеет целью выровнять условия оплаты труда для всех военных, которые готовят других к службе - независимо от того, работают они в учебных частях или в военных вузах.

Целью изменений является расширение списка должностей, дающих право на ежемесячную надбавку от 15 до 30 тысяч гривен. Выплаты предусмотрены для руководителей и преподавателей-инструкторов в учебных центрах, подразделениях и высших военных учебных заведениях. Их размер будет зависеть от уровня подготовки и квалификации, а порядок начисления и точные суммы будет устанавливать Кабинет министров.

Напомним, сегодня Зеленский также подписал законопроект №13229 о внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.

А также Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям