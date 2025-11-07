ua en ru
В Україні з'явиться Школа інструкторів: Сирський розкрив деталі

Україна, П'ятниця 07 листопада 2025 15:38
В Україні з'явиться Школа інструкторів: Сирський розкрив деталі
Автор: Іван Носальський

В Україні вже найближчим часом відкриють Школу інструкторів, яка має стати майданчиком для обміну бойовим досвідом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

Сирський розповів, що він провів щомісячну нараду з питань підготовки особового складу ЗСУ.

Базова підготовка

За його словами, застосування на полі бою нових технологій і тактик, а також розширення kill-зони вимагають постійного вдосконалення підготовки солдатів. Головна мета - зберегти якомога більше життів українських захисників.

Головнокомандувач нагадав, що терміни базової підготовки вдалося збільшити з 30 до 51 дня. За його словами, важливо, щоб підготовка передбачала сучасні елементи, які рятують життя. Йдеться про протидію ворожим дронам, застосування РЕБ, а також тактичну медицину.

Підготовка інструкторів

Під час наради Сирському доповіли про виконання плану заходів щодо підвищення підготовки українських воїнів. Особливу увагу приділили комплектуванню навчальних центрів професійними інструкторами з бойовим досвідом.

"Найближчим часом розпочне роботу Школа інструкторів. Її створення дасть змогу значно підвищити рівень підготовки інструкторського складу та стане майданчиком для накопичення і передачі актуального бойового досвіду", - наголосив головнокомандувач.

Також генерал наголосив, що залучення інструкторів до виконання інших завдань, які не пов'язані з підготовкою солдатів, є неприпустимим. Оскільки підготовка воїнів вимагає повної віддачі.

Підготовка командирів

Також окремо порушувалося питання підготовки сержантського складу. Генерал звернув увагу, що зміна характеру війни потребує потужного корпусу молодших командирів. Основний акцент - на формуванні лідерських якостей.

"Збільшуємо час підготовки в цьому напрямі та розширюємо програму курсу "Лідерство", - зазначив він.

За словами Сирського, триває активна робота з підготовки командирів відділень. Це важливо, оскільки їхня взаємодія під час навчань дає можливість обмінюватися бойовим досвідом та адаптуватися до умов на полі бою.

До слова, у липні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що українські інструктори у військових вишах отримуватимуть надбавку в розмірі до 30 тисяч гривень.

