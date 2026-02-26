В Украине появится польский государственный банк

Верховная Рада официально разрешила деятельность в Украине единственного государственного банка Польши - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады.
Читайте также: "Укрпочта" хочет запустить свой банк: Смелянский объяснил, зачем это нужно и почему НБУ против
В частности, Рада приняла Закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине".
Соглашение создает правовые основания для деятельности BGK на территории Украины. Оно предусматривает возможность предоставления украинскому правительству, государственным и частным учреждениям и организациям помощи в форме займов и других финансовых инструментов.
"Реализация соглашения будет способствовать ускорению восстановления Украины, развитию финансового и инвестиционного сотрудничества с Польшей, а также привлечению дополнительных ресурсов для реализации проектов экономического развития", - говорится в заявлении.
В июле 2025 года BGK подписал письма о намерениях, которые позволяют предоставлять займы предпринимателям Польши для инвестиций, связанных с восстановлением Украины.
Напомним, в ноябре 2025 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о запуске новой четырехлетней программы финансирования объемом 8,1 млрд долларов.
В то же время получение средств предусматривает выполнение ряда условий. Одно из них Украина уже выполнила - Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год. Среди других требований МВФ - введение НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым доходом более 1 млн гривен.
В январе этого года глава МВФ Кристалина Георгиева во время визита в Киев заявила, что Фонд может предоставить Украине до одного года для принятия необходимых изменений по этому налогу.
Недавно стало известно, что МВФ отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов, а именно требования по НДС для ФЛП, пошлин на посылки, налога для цифровых-платформ и военного сбора.