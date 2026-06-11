В Украине появится новая награда: как будет выглядеть и кто получит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского.

Кого будут отмечать

Согласно документу, новым отличием будут награждать общины за мужество, милосердие и солидарность, проявленные их жителями. Речь идет о территориальных общинах, жители которых:

массово оказывают гуманитарную и другую помощь прифронтовым территориям;

помогают силам обороны Украины;

участвуют в усилении обороноспособности государства;

осуществляют другую весомую поддержку в защите независимости и суверенитета Украины.

Под прифронтовыми территориями имеются в виду общины из официального перечня - территории возможных или активных боевых действий, а также временно оккупированные Российской Федерацией территории.

Кто будет подавать на награду

Представление о присвоении почетной награды на рассмотрение президента будут вносить:

Кабинет Министров Украины;

областные государственные (военные) администрации;

Киевская городская государственная (военная) администрация.

Присвоение будет осуществляться указом президента, и повторно одной и той же общине награду не будут присваивать.

Как выглядит награда

Статуэтка изготавливается из сплавов меди с покрытием ювелирным лаком. Она имеет вид двух рук, которые держат стилизованное сердце - руки расположены на подставке в форме цилиндра. На лицевой стороне подставки нанесена надпись "ГРОМАДА-РЯТИВНИК" и изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

Фото: president.gov.ua

Памятная плакетка к почетному отличию имеет форму горизонтального прямоугольника. Ее основа изготавливается из ламинированного композитного материала, на которую помещена прямоугольная пластина белого металла. В правой половине пластины изображен развернутый свиток с текстом указа президента Украины о присвоении почетного знака отличия.

Фото: president.gov.ua

Футляр к награде состоит из двух частей - основы и крышки, которая открывается вверх. Обе покрыты бархатом темно-синего цвета. На внешней поверхности крышки по центру нанесено изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого - выполненное методом тиснения фольгой золотистого цвета.

Фото: president.gov.ua