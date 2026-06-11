ua en ru
Чт, 11 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине появится новая награда: как будет выглядеть и кто получит

21:20 11.06.2026 Чт
2 мин
Будут награждать не людей, а целые общины
aimg Валерия Абабина
В Украине появится новая награда: как будет выглядеть и кто получит Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине появится новая почетная награда "Громада-спасатель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского.

Кого будут отмечать

Согласно документу, новым отличием будут награждать общины за мужество, милосердие и солидарность, проявленные их жителями. Речь идет о территориальных общинах, жители которых:

  • массово оказывают гуманитарную и другую помощь прифронтовым территориям;
  • помогают силам обороны Украины;
  • участвуют в усилении обороноспособности государства;
  • осуществляют другую весомую поддержку в защите независимости и суверенитета Украины.
Читайте также: В Киеве вводят особую награду для военных: первые детали от Кличко

Под прифронтовыми территориями имеются в виду общины из официального перечня - территории возможных или активных боевых действий, а также временно оккупированные Российской Федерацией территории.

Кто будет подавать на награду

Представление о присвоении почетной награды на рассмотрение президента будут вносить:

  • Кабинет Министров Украины;
  • областные государственные (военные) администрации;
  • Киевская городская государственная (военная) администрация.

Присвоение будет осуществляться указом президента, и повторно одной и той же общине награду не будут присваивать.

Как выглядит награда

Статуэтка изготавливается из сплавов меди с покрытием ювелирным лаком. Она имеет вид двух рук, которые держат стилизованное сердце - руки расположены на подставке в форме цилиндра. На лицевой стороне подставки нанесена надпись "ГРОМАДА-РЯТИВНИК" и изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

В Украине появится новая награда: как будет выглядеть и кто получитФото: president.gov.ua

Памятная плакетка к почетному отличию имеет форму горизонтального прямоугольника. Ее основа изготавливается из ламинированного композитного материала, на которую помещена прямоугольная пластина белого металла. В правой половине пластины изображен развернутый свиток с текстом указа президента Украины о присвоении почетного знака отличия.

В Украине появится новая награда: как будет выглядеть и кто получитФото: president.gov.ua

Футляр к награде состоит из двух частей - основы и крышки, которая открывается вверх. Обе покрыты бархатом темно-синего цвета. На внешней поверхности крышки по центру нанесено изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого - выполненное методом тиснения фольгой золотистого цвета.

В Украине появится новая награда: как будет выглядеть и кто получитФото: president.gov.ua

Это не первая почетная награда для украинских общин. В марте 2022 года Зеленский установил звание"Город-герой Украины" - для городов, которые с первых дней полномасштабного вторжения сопротивлялись российским захватчикам. Сначала статус получили Буча, Ирпень, Гостомель, Николаев, Ахтырка, Волноваха, Мариуполь, Харьков, Херсон и Чернигов.

В октябре 2025 года Зеленский расширил перечень городов-героев, добавив Павлоград, Никополь, Краматорск, Славянск и другие громады.

В апреле 2026-го президент вручил награды 14 громадам страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват