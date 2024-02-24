Города-герои. Как сейчас выглядят Буча, Харьков, Николаев и Херсон

В Украине появилось 10 городов-героев с начала большой войны. Эти города первыми приняли на себя удары войск РФ, а их жители самоотверженно встали на защиту родной земли и помогли остановить продвижение врага.

О героической обороне украинских городов, и какие следы оставила война на их улицах, рассказывает РБК-Украина .

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Форпосты украинского сопротивления

В марте 2022 президент Владимир Зеленский установил почетное звание "Город-герой Украины" для 10 населенных пунктов, которые с первого дня полномасштабного вторжения давали отпор российским захватчикам.

Этот статус получили Буча, Ирпень, Гостомель, Николаев, Ахтырка, Волноваха, Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов в знак "подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", говорилось в указе главы государства.

Города-герои значительно пострадали от российских атак, а некоторые из них пережили оккупацию. Мариуполь и Волноваха были почти разрушены и до сих пор остаются под контролем вражеских войск.

Стоит отметить, ранее в Украине было четыре города со статусом "герой": Киев, Керчь, Одесса, Севастополь. Данное звание они получили во времена СССР после Второй мировой войны.

Буча. Преступление РФ против человечности

Название этого городка на Киевщине стало известно всему миру из-за военного преступления российских оккупантов – массового убийства мирных жителей.

Буча находилась под оккупацией 28 дней – с 3 по 31 марта 2022. За это время военные РФ уничтожали ее инфраструктуру, разрушали дома обстрелами, подвергали пыткам и убивали людей.

Фото: мемориал погибшим в Буче (Getty Images)

Улица Вокзальная, соединяющая Бучу с Ирпенем, стала кладбищем военной техники РФ. Чтобы не пустить окупантов в сторону Киева, украинские защитники разбили вражескую колонну во время первого боя в городе. Фото этой сгоревшей техники облетели весь мир, а после освобождения Бучи мир увидел другие ужасающие фото – расстрелянных людей на улицах. Российские военные подвергли пыткам и убили более 400 человек.

После деоккупации началось восстановление разрушенных зданий, в город быстро вернули электричество, газ и воду. Совместно с зарубежными партнерами в городе отремонтировали более 100 домов, восстановили 12 почти полностью разрушенных, отремонтировали крыши и застеклили окна.

Фото: восстановление Бучи (Getty Images)

Гостомель. Дом для "Мрии"

Поселок городского типа Гостомель был одним из самых опасных мест в разгар боев за Киевщину. Оккупанты пытались получить контроль Гостомелем, Бучей и Ирпенем, чтобы осадить столицу.

Самые ожесточенные бои происходили в аэропорту Гостомеля. Во время высадки там вражеского десанта был уничтожен самый крупный и мощный в мире транспортный самолет "Мрия".

Фото: уничтоженная "Мрия" в аэропорту Гостомеля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жители города были под постоянными обстрелами, без воды, медикаментов и возможности эвакуироваться. Часть Гостомеля находилась под контролем оккупантов, однако украинские военные провели серию контратак, и до 1 апреля 2022 населенный пункт был полностью освобожден.

Фото: разбор завалов на месте снесенного дома (Getty Images)

Ирпень. Эпицентр боев за Киевщину

Танковые бои шли на улицах Ирпеня, по городу наносили авиаудары. Горожане жили без отопления и газа, готовили еду на уличных кострах. Оккупанты обстреливали дороги, по которым жители города пытались эвакуироваться.

Фото: ремонт дома в Ирпене (Getty Images)

6 марта 2022 вражеские войска открыли огонь по колонне беженцев на перекрестке у моста в Романовке между Ирпенем и Бучей. Его ВСУ взорвали, чтобы предотвратить продвижение врага. Люди были вынуждены прятаться под развалинами мостового перехода.

26 марта 2022 Ирпень освободили, город начали отстраивать. В Романовке открыли новый мост, а остатки разрушенного должны стать частью мемориала.

Фото: через реку Ирпень построили новый мост (Getty Images, Ukrinform/Future Publishing via Getty Images)

Николаев. Непокоренный город на Юге

С первого дня полномасштабного вторжения россияне начали атаковать объекты возле Николаева. Стремясь захватить город, вражеские войска использовали ДРГ, предпринимали попытки высадки десанта, атаковали артиллерией, пытались заехать на танках, взять под контроль аэропорт. Однако ВСУ отбили окупантов и оттеснили их от города.

Фото: последствия обстрела Николаева (Getty Images)

Враг продолжал наносить удары по гражданским и инфраструктурным объектам ракетами и артиллерией. Из-за обстрела водогона Днепр-Николаев полумиллионый город остался без питьевой воды. Впоследствии водопроводную систему удалось запустить, но вода остается только "технической".

Фото: разрушенная Николаевская ОГА (Getty Images)

29 марта 2022 ракета попала в здание Николаевской облгосадминистрации и разрушила центральную секцию с 1-го по 9-й этажи. Всего в Николаевской области было повреждено более 100 объектов культурной инфраструктуры, среди них областной краеведческий музей, дворец культуры "Корабельный", театр Монте и другие.

Ахтырка. Стратегическая крепость

Ахтырка – наиболее пострадавший от атак россиян город Сумской области. Оккупанты били по нему из тяжелой артиллерии и сбрасывали бомбы в течение 30 дней. Разрушили ТЭЦ, нефтебазу, сотни жилых домов, были разбиты мэрия, центральный универмаг.

Фото: разрушения в Ахтырке (Getty Images)

Во время боев за Ахтырку российские войска полностью уничтожили памятник архитектуры ХІХ века, старинное здание Ахтырской железнодорожной станции. Также знасительно пострадали здания Ахтырского городского краеведческого музея и Народный дом.

Из-за стратегического расположения города его захват был очень важен для россиян. При оккупации открывался прямой путь на Полтаву, Миргород, Гадяч и далее на Киев, а также в сторону Харькова.

Фото: руины городского совета Ахтырки (Getty Images)

Однако благодаря самоотверженности жителей Ахтырки и бойцов терробороны оккупанты не смогли продолжить наступление на тех направлениях.

За средства местного бюджета в Ахтырке отремонтировали дома и квартиры, где были повреждены окна, двери и стены. Отстроили четыре из пяти многоэтажек, нуждавшихся в существенном восстановлении.

Волноваха. Первой взяла на себя удар на Донетчине

Война пришла в Волноваху в 2014 году. Несколько месяцев город находился под контролем так называемой "ДНР", но ВСУ вернули его под контроль Украины.

Фото: Волноваха была оккупирована в марте 2022 (Getty Images)

24 февраля 2022 Волноваха вновь оказалась на линии фронта. В течение двух суток российская армия наступала на город, нанося удары с РСЗО, артиллерии и истребителей-бомбардировщиков.

Волноваха стала главным направлением ударов России по Донетчине. Украинские военные отстаивали город до тех пор, пока шла эвакуация мирного населения.

С 11 марта 2022 Волноваха оккупирована российскими войсками. Город был почти полностью разрушен, уничтожена вся инфраструктура и дома.

Фото: инфраструктура города разрушена (Getty Images)

Стальной Мариуполь

Российские войска начали осаду Мариуполя 28 февраля 2022, подойдя одновременно с запада частями, прорвавшимися из временно оккупированного Крыма, и с востока – от линии разграничения с ОРДЛО.

Силы обороны Украины отступили в город и вели круговую оборону, несмотря на существенное численное и огневое преимущество врага. Для поддержки обороны разведчики в марте-апреле совершили 7 операций по доставке вертолетами подкреплений, боеприпасов, медикаментов и эвакуации раненых. Однако к 1 апреля оккупанты окружили Мариуполь и начали продвигаться в центр.

Фото: оккупанты уничтожали город бомбардировками и ракетными атаками (Getty Images)

В конце апреля единственным опорным пунктом украинских военных в Мариуполе остался металлургический комбинат "Азовсталь". Держа оборону до 20 мая, наши герои оттягивали самые боеспособные вражеские подразделения с других направлений.

Ударами ракет и бомбами город был фактически уничтожен. Россияне цинично обстреливали жилые кварталы, больницы, учебные заведения. 16 марта 2022 мощным авиаударом оккупанты разрушили Мариупольский драмтеатр, где от обстрелов скрывались люди. В результате атаки, по данным Мариупольского горсовета, погибли около 300 человек.

Фото: от здания драмтеатра остался только фасад (Getty Images)

Точное количество жертв в городе установить невозможно, в Мариуполе могло погибнуть около 100 тысяч человек.

В настоящее время Мариуполь находится в оккупации. Российские пропагандисты заявляют о планах отстроить его к 2025 году. Захватчики массово сносят поврежденные дома, скрывая таким образом доказательства своих преступлений.

Фото: оккупанты ремонтируют поврежденное здание в Мариуполе (Getty Images)

Харьков. Стойкий, несмотря на обстрелы

Жители Харькова одними из первых проснулись от звуков взрывов утром 24 февраля 2022. Захват города был среди главных целей агрессора. Однако вражеские войска не смогли сделать этого, поэтому перешли к тактике постоянных обстрелов, уничтожая исторические, культурные памятки и жилые дома.

Фото: поврежденные здания в центре города (Getty Images)

Харьков до сих пор страдает от ракетных ударов. Под обстрелы неоднократно попадал центр города, здание ОГА на площади Свободы, памятники архитектуры, университеты и школы.

Один из наиболее пострадавших районов – Северная Салтовка. Здесь проживало до 300 тысяч человек до войны, но после вторжения окупантов было разрушено или повреждено около 70% зданий района. В общей сложности по Харькову насчитывается более 5 тыс. поврежденных домов, из них 500 не подлежат восстановлению.

Фото: последствия обстрела Харькова 16 января 2024 (Getty Images)

Херсон. Вернулся "домой"

В начале марта 2022 Херсон попал под оккупацию россиян. Несмотря на опасность силового разгона, местные жители устраивали митинги под лозунгами "Херсон – это Украина". За несокрушимость и отвагу 6 марта 2022 город был удостоен статуса "героя".

Фото: Херсон был деоккупирован в ноябре 2022 года (Getty Images)

Херсонцы дождались освобождения. Оно произошло в ноябре 2022 в результате успешной контрнаступательной операции ВСУ. Оккупанты покинули город, однако начали ракетный террор. Почти ежедневно Херсон подвергается атакам РФ. К тому же летом прошлого года несколько его районов были подтоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Масштабы разрушений в Херсоне продолжают расти. По состоянию на осень прошлого года, было повреждено более 2,5 тыс. жилых домов, 145 объектов инфраструктуры, 5 высших учебных заведений, 79 школ и садиков.

Фото: Херсон все еще страдает от обстрелов (Getty Images)

Чернигов. "Северные ворота", которые не поддались врагу

В замыслах врага Черниговской области отводилась роль "северных ворот". В этом направлении сухопутные войска РФ должны были быстро продвинуться в помощь основным силам к столице Украины.

Сам Чернигов должен был играть роль логистического центра, откуда по железной дороге и автодорогам через реку Десну переправлялись бы средства ведения войны.

Фото: дом на Черновола, 15-А, два подъезда которого не подлежат ремонту (Getty Images)

Сопротивление жителей города и военных сломали все планы врага, но в марте 2022 Чернигов находился в критическом положении. Почти в осаде, под постоянными ракетными ударами и авиабомбардировками город оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Однако черниговцы не дали россиянам прорвать оборону. В конце марта стало ясно, что российские планы блицкрига окончательно провалились. 28 марта оккупанты начали отступать с Черниговщины.

За время активных боевых действий и бомбежек в Чернигове непосредственные прилеты были по 147 многоэтажкам.

Фото: разрушенный дом Тарнавского (Getty Images)

Были повреждены или разрушены 110 культурных памяток, среди них дом Василия Тарновского – уникальный памятник архитектуры XIX века, Екатерининская церковь XVIII ст. и др.

Город постепенно восстанавливается, но продолжает подвергаться ракетным атакам.

Фото: Черниговский областной музыкально-драматический театр (Getty Images)

В августе 2023 баллистическая ракета россиян попала в Черниговский областной музыкально-драматический театр в центре города. Тогда пострадали более 160 человек, 7 человек погибли.