В Украине стало больше "городов-героев": кому присвоили статус
Сегодня, в День защитников и защитниц президент Владимир Зеленский присвоил ряду украинских городов статус "города-героя". Среди них Павлоград, Никополь, Краматорск, Славянск и другие громады, которые больше всего присоединились к защите государства и спасли тысячи жизней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
"Сегодня, в День защитников, на Покров, мы в Украине отмечаем каждого, кто присоединился к защите нашего государства, кто свои усилия прилагает, чтобы всей стране удалось. И правильно именно сегодня отметить так же и наши общины в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя больше всего в защите, в устойчивости", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, он отметил новые города как города-герои.
"Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства - в полном смысле этих слов", - подчеркнул он.
Кто попал в список:
- Днепровская область: Павлоград, Никополь, Марганец,
- Донецкая область: Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск,
- Запорожская область: Гуляйполе, Орехов,
- Николаевская область: Вознесенск, Баштанка,
- Сумская область: Сумы, Тростянец,
- Харьковская область: Купянск,
- Хмельницкая область: Староконстантинов.
"Я горжусь вами! Честь - представлять такой народ, такие города, общины, таких храбрых людей. Слава Украине!", - добавил президент.
Праздники, которые отмечают 1 октября
Заметим, что сегодня 1 октября Православная Церковь Украины (ПЦУ) празднует Покров Пресвятой Богородицы.
Этот праздник - один из самых почитаемых, с глубокими духовными и культурными корнями. Он символизирует защиту, веру и единство. Как формировались традиции Покрова, и что стоит сделать, чтобы сполна ощутить его значение.
Кроме этого сегодня отмечается государственный праздник Украины - День защитников и защитниц Украины.
Это дата, сочетающая чествование современных воинов с глубокими историческими и духовными корнями.