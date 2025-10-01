ua en ru
В Украине стало больше "городов-героев": кому присвоили статус

Украина, Среда 01 октября 2025 12:32
В Украине стало больше "городов-героев": кому присвоили статус Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, в День защитников и защитниц президент Владимир Зеленский присвоил ряду украинских городов статус "города-героя". Среди них Павлоград, Никополь, Краматорск, Славянск и другие громады, которые больше всего присоединились к защите государства и спасли тысячи жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Сегодня, в День защитников, на Покров, мы в Украине отмечаем каждого, кто присоединился к защите нашего государства, кто свои усилия прилагает, чтобы всей стране удалось. И правильно именно сегодня отметить так же и наши общины в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя больше всего в защите, в устойчивости", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, он отметил новые города как города-герои.

"Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства - в полном смысле этих слов", - подчеркнул он.

Кто попал в список:

  • Днепровская область: Павлоград, Никополь, Марганец,
  • Донецкая область: Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск,
  • Запорожская область: Гуляйполе, Орехов,
  • Николаевская область: Вознесенск, Баштанка,
  • Сумская область: Сумы, Тростянец,
  • Харьковская область: Купянск,
  • Хмельницкая область: Староконстантинов.

"Я горжусь вами! Честь - представлять такой народ, такие города, общины, таких храбрых людей. Слава Украине!", - добавил президент.

Праздники, которые отмечают 1 октября

Заметим, что сегодня 1 октября Православная Церковь Украины (ПЦУ) празднует Покров Пресвятой Богородицы.

Этот праздник - один из самых почитаемых, с глубокими духовными и культурными корнями. Он символизирует защиту, веру и единство. Как формировались традиции Покрова, и что стоит сделать, чтобы сполна ощутить его значение.

Кроме этого сегодня отмечается государственный праздник Украины - День защитников и защитниц Украины.

Это дата, сочетающая чествование современных воинов с глубокими историческими и духовными корнями.

