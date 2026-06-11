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В Україні з'явиться нова відзнака: як виглядатиме і хто отримає

21:20 11.06.2026 Чт
2 хв
Нагороджуватимуть не людей, а цілі громади
aimg Валерія Абабіна
В Україні з'явиться нова відзнака: як виглядатиме і хто отримає Фото: Президент Україїни Володимир Зеленський (Getty Images)
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В Україні з'явиться нова почесна відзнака "Громада-рятівник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Володимира Зеленського.

Кого відзначатимуть

Згідно з документом, новою відзнакою нагороджуватимуть громади за мужність, милосердя і солідарність, виявлені їхніми жителями. Йдеться про територіальні громади, жителі яких:

  • масово надають гуманітарну та іншу допомогу прифронтовим територіям;
  • допомагають силам оборони України;
  • беруть участь у посиленні обороноздатності держави;
  • здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України.
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Під прифронтовими територіями маються на увазі громади з офіційного переліку - території можливих або активних бойових дій, а також тимчасово окуповані Російською Федерацією території.

Хто подаватиме на нагороду

Подання про присвоєння почесної відзнаки на розгляд президента вноситимуть:

  • Кабінет Міністрів України;
  • обласні державні (військові) адміністрації;
  • Київська міська державна (військова) адміністрація.

Присвоєння здійснюватиметься указом президента, і повторно одній і тій самій громаді відзнаку не присвоюватимуть.

Як виглядає відзнака

Статуетка виготовляється зі сплавів міді з покриттям ювелірним лаком. Вона має вигляд двох рук, які тримають стилізоване серце - руки розташовані на підставці у формі циліндра. На лицьовому боці підставки нанесено напис "ГРОМАДА-РЯТІВНИК" і зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

В Україні з'явиться нова відзнака: як виглядатиме і хто отримаєФото: president.gov.ua

Пам'ятна плакетка до почесної відзнаки має форму горизонтального прямокутника. Її основа виготовляється з ламінованого композитного матеріалу, на яку вміщено прямокутну пластину білого металу. У правій половині пластини зображено розгорнутий сувій з текстом указу президента України про присвоєння почесної відзнаки.

В Україні з'явиться нова відзнака: як виглядатиме і хто отримаєФото: president.gov.ua

Футляр до відзнаки складається з двох частин - основи та кришки, що відкривається догори. Обидві укриті оксамитом темно-синього кольору. На зовнішній поверхні кришки по центру нанесено зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого - виконане методом тиснення фольгою золотистого кольору.

В Україні з'явиться нова відзнака: як виглядатиме і хто отримаєФото: president.gov.ua

Це не перша почесна відзнака для українських громад. У березні 2022 року Зеленський встановив звання "Місто-герой України" - для міст, які з перших днів повномасштабного вторгнення чинили опір російським загарбникам. Спочатку статус отримали Буча, Ірпінь, Гостомель, Миколаїв, Охтирка, Волноваха, Маріуполь, Харків, Херсон та Чернігів.

У жовтні 2025 року Зеленський розширив перелік міст-героїв, додавши Павлоград, Нікополь, Краматорськ, Слов'янськ та інші громади.

У квітні 2026-го президент вручив відзнаки 14 громадам країни.

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Володимир Зеленський Війна в Україні
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