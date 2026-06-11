В Україні з'явиться нова відзнака: як виглядатиме і хто отримає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Володимира Зеленського.

Кого відзначатимуть

Згідно з документом, новою відзнакою нагороджуватимуть громади за мужність, милосердя і солідарність, виявлені їхніми жителями. Йдеться про територіальні громади, жителі яких:

масово надають гуманітарну та іншу допомогу прифронтовим територіям;

допомагають силам оборони України;

беруть участь у посиленні обороноздатності держави;

здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України.

Під прифронтовими територіями маються на увазі громади з офіційного переліку - території можливих або активних бойових дій, а також тимчасово окуповані Російською Федерацією території.

Хто подаватиме на нагороду

Подання про присвоєння почесної відзнаки на розгляд президента вноситимуть:

Кабінет Міністрів України;

обласні державні (військові) адміністрації;

Київська міська державна (військова) адміністрація.

Присвоєння здійснюватиметься указом президента, і повторно одній і тій самій громаді відзнаку не присвоюватимуть.

Як виглядає відзнака

Статуетка виготовляється зі сплавів міді з покриттям ювелірним лаком. Вона має вигляд двох рук, які тримають стилізоване серце - руки розташовані на підставці у формі циліндра. На лицьовому боці підставки нанесено напис "ГРОМАДА-РЯТІВНИК" і зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Фото: president.gov.ua

Пам'ятна плакетка до почесної відзнаки має форму горизонтального прямокутника. Її основа виготовляється з ламінованого композитного матеріалу, на яку вміщено прямокутну пластину білого металу. У правій половині пластини зображено розгорнутий сувій з текстом указу президента України про присвоєння почесної відзнаки.

Фото: president.gov.ua

Футляр до відзнаки складається з двох частин - основи та кришки, що відкривається догори. Обидві укриті оксамитом темно-синього кольору. На зовнішній поверхні кришки по центру нанесено зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого - виконане методом тиснення фольгою золотистого кольору.

Фото: president.gov.ua