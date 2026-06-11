В Україні з'явиться нова відзнака: як виглядатиме і хто отримає
В Україні з'явиться нова почесна відзнака "Громада-рятівник".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Володимира Зеленського.
Кого відзначатимуть
Згідно з документом, новою відзнакою нагороджуватимуть громади за мужність, милосердя і солідарність, виявлені їхніми жителями. Йдеться про територіальні громади, жителі яких:
- масово надають гуманітарну та іншу допомогу прифронтовим територіям;
- допомагають силам оборони України;
- беруть участь у посиленні обороноздатності держави;
- здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України.
Під прифронтовими територіями маються на увазі громади з офіційного переліку - території можливих або активних бойових дій, а також тимчасово окуповані Російською Федерацією території.
Хто подаватиме на нагороду
Подання про присвоєння почесної відзнаки на розгляд президента вноситимуть:
- Кабінет Міністрів України;
- обласні державні (військові) адміністрації;
- Київська міська державна (військова) адміністрація.
Присвоєння здійснюватиметься указом президента, і повторно одній і тій самій громаді відзнаку не присвоюватимуть.
Як виглядає відзнака
Статуетка виготовляється зі сплавів міді з покриттям ювелірним лаком. Вона має вигляд двох рук, які тримають стилізоване серце - руки розташовані на підставці у формі циліндра. На лицьовому боці підставки нанесено напис "ГРОМАДА-РЯТІВНИК" і зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.
Фото: president.gov.ua
Пам'ятна плакетка до почесної відзнаки має форму горизонтального прямокутника. Її основа виготовляється з ламінованого композитного матеріалу, на яку вміщено прямокутну пластину білого металу. У правій половині пластини зображено розгорнутий сувій з текстом указу президента України про присвоєння почесної відзнаки.
Фото: president.gov.ua
Футляр до відзнаки складається з двох частин - основи та кришки, що відкривається догори. Обидві укриті оксамитом темно-синього кольору. На зовнішній поверхні кришки по центру нанесено зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого - виконане методом тиснення фольгою золотистого кольору.
Фото: president.gov.ua
Це не перша почесна відзнака для українських громад. У березні 2022 року Зеленський встановив звання "Місто-герой України" - для міст, які з перших днів повномасштабного вторгнення чинили опір російським загарбникам. Спочатку статус отримали Буча, Ірпінь, Гостомель, Миколаїв, Охтирка, Волноваха, Маріуполь, Харків, Херсон та Чернігів.
У жовтні 2025 року Зеленський розширив перелік міст-героїв, додавши Павлоград, Нікополь, Краматорськ, Слов'янськ та інші громади.
У квітні 2026-го президент вручив відзнаки 14 громадам країни.