В Украине появились новые "Города-герои": кто в списке
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Город-герой" 14 украинским громадам, которые выдерживают постоянные обстрелы и помогают фронту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.
14 городов получили почетные награды
Зеленский вручил почетные награды "Город-герой Украины" громадам, которые продолжают держаться под ударами России и поддерживают армию.
Среди отмеченных:
- Донецкая область: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск, Славянск
- Запорожье: Гуляйполе, Орехов
- Харьковщина: Купянск
- Днепровщина: Марганец, Никополь, Павлоград
- Хмельницкая область: Староконстантинов
- Сумщина: Тростянец, Сумы
Также президент вручил государственные награды представителям органов местного самоуправления и военных администраций.
"Спасибо за ответственность и работу для людей даже в самые тяжелые времена", - написал Зеленский.
Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2025 года десять работников ДТЭК получили государственные награды от президента Зеленского - за восстановление энергообъектов после российских атак и ликвидацию последствий обстрелов.
А недавно министр энергетики Денис Шмыгаль лично посетил одну из ТЭС ДТЭК и вручил награды 36 энергетикам компании - за прохождение самого тяжелого отопительного сезона за все годы полномасштабной войны.