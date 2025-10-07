RU

В Украине появились секретные аккумуляторные парки, которые обеспечивают электроэнергией дома, — The Wall Street Journal

Иллюстративное фото: электросети Украины под защитой новых аккумуляторных парков (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Украине запускают новые аккумуляторные парки для резервного электроснабжения, которые помогут поддерживать работу сетей при авариях и минимизировать последствия возможных атак на энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ежедневной американской газеты The Wall Street Journal.

Украина ввела в эксплуатацию современную систему аккумуляторных парков, способную временно поддерживать работу электросетей даже в случае аварий или атак. Известно, что проект реализует американская компания Fluence.

Технические характеристики и возможности

Каждый из шести действующих объектов в Киевской и Днепропетровской областях имеет мощность 200 МВт и емкость 400 МВт-ч, что позволяет обеспечивать электроэнергией до 600 тысяч домохозяйств на два часа при перебоях с основными источниками питания.

Блоки аккумуляторов могут заменяться быстро без остановки работы всей сети, что повышает надежность энергоснабжения в условиях возможных боевых действий.

Безопасность и стратегическое размещение

Аккумуляторные парки установлены в секретных локациях, чтобы минимизировать риски повреждений в случае атак. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты критически важной инфраструктуры страны и позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Значение для энергетической стабильности

Проект стоимостью около 140 миллионов долларов значительно усиливает возможности Украины по поддержанию стабильного электроснабжения, снижает зависимость от уязвимых источников и обеспечивает защиту ключевых населённых пунктов в случае аварий или атак на энергосистему.

Напоминаем, что в Шостке (Сумская область) ожидаются временные перебои с электричеством из-за восстановительных работ после удара России 4 октября. Энергетики предупреждают о возможных кратковременных включениях и повторных обесточиваниях.

Сообщаем, что Украина предупредила, что в случае угроз России устроить блекаут в Киеве ответными мерами может последовать отключение электричества в Москве, подчеркнув готовность защищать свою энергетику и отметив разницу между сильными и слабыми странами.

