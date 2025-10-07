В Украине появились секретные аккумуляторные парки, которые обеспечивают электроэнергией дома, — The Wall Street Journal

Украина ввела в эксплуатацию современную систему аккумуляторных парков, способную временно поддерживать работу электросетей даже в случае аварий или атак. Известно, что проект реализует американская компания Fluence.

Технические характеристики и возможности

Каждый из шести действующих объектов в Киевской и Днепропетровской областях имеет мощность 200 МВт и емкость 400 МВт-ч, что позволяет обеспечивать электроэнергией до 600 тысяч домохозяйств на два часа при перебоях с основными источниками питания.

Блоки аккумуляторов могут заменяться быстро без остановки работы всей сети, что повышает надежность энергоснабжения в условиях возможных боевых действий.

Безопасность и стратегическое размещение

Аккумуляторные парки установлены в секретных локациях, чтобы минимизировать риски повреждений в случае атак. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты критически важной инфраструктуры страны и позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Значение для энергетической стабильности

Проект стоимостью около 140 миллионов долларов значительно усиливает возможности Украины по поддержанию стабильного электроснабжения, снижает зависимость от уязвимых источников и обеспечивает защиту ключевых населённых пунктов в случае аварий или атак на энергосистему.