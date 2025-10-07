В Україні з'явилися секретні акумуляторні парки, які забезпечують електроенергією будинки, - The Wall Street Journal

В Україні запускають нові акумуляторні парки для резервного електропостачання, які допоможуть підтримувати роботу мереж під час аварій і мінімізувати наслідки можливих атак на енергетику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію щоденної американської газети The Wall Street Journal.
Україна ввела в експлуатацію сучасну систему акумуляторних парків, здатну тимчасово підтримувати роботу електромереж навіть у разі аварій або атак. Відомо, що проєкт реалізує американська компанія Fluence.
Кожен із шести діючих об'єктів у Київській і Дніпропетровській областях має потужність 200 МВт і ємність 400 МВт-год, що дає змогу забезпечувати електроенергією до 600 тисяч домогосподарств на дві години за перебоїв з основними джерелами живлення.
Блоки акумуляторів можуть замінюватися швидко без зупинки роботи всієї мережі, що підвищує надійність енергопостачання в умовах можливих бойових дій.
Акумуляторні парки встановлені в секретних локаціях, щоб мінімізувати ризики пошкоджень у разі атак. Це забезпечує додатковий рівень захисту критично важливої інфраструктури країни та дозволяє оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.
Проєкт вартістю близько 140 мільйонів доларів значно посилює можливості України з підтримання стабільного електропостачання, знижує залежність від вразливих джерел і забезпечує захист ключових населених пунктів у разі аварій або атак на енергосистему.
