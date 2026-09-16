В Украине уже исчезло более 10 тысяч малых рек: где воды критически не хватает в этом году

В 2026 году маловодье наблюдается на большинстве рек Украины. Причем набирать обороты оно начало еще в мае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя в Facebook.
Эксперт напомнил, что в последнее время все большее количество СМИ пишут на тему обмеления главных водных артерий как Украины, так и некоторых других стран.
"Причины тому есть, и проблема нехватки воды в Украине все больше обостряется", - признал он.
Постригань отметил, что аналитика программы ЕС по мониторингу окружающей среды и безопасности Copernicus свидетельствует:
"Не осталась в стороне от водной проблемы и Украина. Статистика как раз это подтверждает", - рассказал глава областного центра по гидрометеорологии.
По его данным, "в Украине уже безвозвратно исчезло более 10 тысяч малых рек".
"И этот процесс продолжается", - добавил специалист.
Постригань сообщил, что "на большинстве рек нашего государства наблюдается глубокое маловодье".
Он уточнил, что оно "набирало обороты еще в мае" из-за таких факторов:
11 сентября 2026 года эксперт рассказал, что наиболее критическая ситуация с водой:
Постригань объяснил, что там:
В качестве примера он привел отдельные участки реки Серебрянка в Черкасской области, где "удерживается пересыхание русла".
На реке Супий - "уровень воды сейчас является одним из самых низких за весь период наблюдений".
Между тем на реке Рось - "расход воды снизился ниже экологических значений".
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках Украины показатели водности на фоне слабого весеннего половодья и последующих погодных условий были критическими уже в июле.
Кроме того, мы объясняли, какие исторические антирекорды установил Днестр и в чем опасность.
Читайте также, какие водохранилища бьют антирекорды - где воды не хватает людям.