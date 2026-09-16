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В Украине уже исчезло более 10 тысяч малых рек: где воды критически не хватает в этом году

18:06 16.09.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
Некоторые реки Украины катастрофически пересыхают (фото иллюстративное: Getty Images)

В 2026 году маловодье наблюдается на большинстве рек Украины. Причем набирать обороты оно начало еще в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя в Facebook.

О чем свидетельствуют данные Copernicus

Эксперт напомнил, что в последнее время все большее количество СМИ пишут на тему обмеления главных водных артерий как Украины, так и некоторых других стран.

"Причины тому есть, и проблема нехватки воды в Украине все больше обостряется", - признал он.

Постригань отметил, что аналитика программы ЕС по мониторингу окружающей среды и безопасности Copernicus свидетельствует:

  • в июне 2026 года значительная часть Европы получила меньше осадков, чем обычно;
  • речной сток - оставался ниже среднего.
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Какая ситуация сложилась при этом в Украине

"Не осталась в стороне от водной проблемы и Украина. Статистика как раз это подтверждает", - рассказал глава областного центра по гидрометеорологии.

По его данным, "в Украине уже безвозвратно исчезло более 10 тысяч малых рек".

"И этот процесс продолжается", - добавил специалист.

Почему воды не хватает в большинстве украинских рек

Постригань сообщил, что "на большинстве рек нашего государства наблюдается глубокое маловодье".

Он уточнил, что оно "набирало обороты еще в мае" из-за таких факторов:

  • слабовыраженное половодье;
  • значительный дефицит осадков;
  • высокий температурный фон.
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На каких реках ситуация наиболее критическая

11 сентября 2026 года эксперт рассказал, что наиболее критическая ситуация с водой:

  • на реке Днестр;
  • на реке Тиса.

Постригань объяснил, что там:

  • уровни воды опустились ниже исторических минимумов;
  • наблюдается маловодье;
  • фиксируется стоячая вода;
  • происходит пересыхание бассейна малых рек.

В качестве примера он привел отдельные участки реки Серебрянка в Черкасской области, где "удерживается пересыхание русла".

На реке Супий - "уровень воды сейчас является одним из самых низких за весь период наблюдений".

Между тем на реке Рось - "расход воды снизился ниже экологических значений".

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках Украины показатели водности на фоне слабого весеннего половодья и последующих погодных условий были критическими уже в июле.

Кроме того, мы объясняли, какие исторические антирекорды установил Днестр и в чем опасность.

Читайте также, какие водохранилища бьют антирекорды - где воды не хватает людям.

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